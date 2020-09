Ansu Fati posa la directa cap a la tercera renovació en pocs mesos

El fenomen Ansu Fati va bategar ben fort diumenge al vespre al Camp Nou. En l’estrena oficial del Barça de Ronald Koeman davant del Vila-real i poques hores després que Luis Suárez debutés amb l’Atlètic de Madrid amb dos gols i una assistència, el joveníssim extrem format a La Masia va tapar el dol de part del barcelonisme amb un altre doblet, un penal provocat en només 45 minuts i una sensació de perill constant per a la defensa grogueta, que només va respirar quan el tècnic blaugrana va decidir treure’l de la gespa per donar uns minuts a Dembélé. “Té un gran futur, ha tingut un gran rendiment i ens ha donat molta profunditat”, va premiar Koeman en sala de premsa. “És un somni jugar amb Messi, sempre m’ajuda als partits i als entrenaments”, va dir l’hispanoguineà, sempre agraït al 10, que li va fer de padrí el curs passat quan es va establir al primer equip sense ni tan sols haver passat pel filial.

Ansu s’assembla al Messi de principis de segle per la precocitat amb la qual aplica el seu talent rodejat de contrincants que són entre 10 i 15 anys més grans que ell. També per la capacitat que té, sent tan jove, a l’hora de convertir en gol la majoria de les oportunitats de les quals disposa: ha fet diana en set de les últimes nou vegades que ha xutat a porteria. Però si continua així, va camí de recordar l’argentí per merèixer-se una revisió de contracte cada molt poc temps. De moment, en un any i dos mesos, ja ha vist com canviaven les condicions del seu compromís escrit, ja sigui amb renovació o actualització, en tres ocasions. La primera va ser el juliol de l’any passat, quan va renovar després de ser el màxim golejador de la Divisió d’Honor Juvenil. Al desembre, ja instal·lat al primer equip a les ordres d’Ernesto Valverde, va signar una ampliació com a jugador del Barça B (tot i no haver-lo trepitjat mai), amb clàusula de rescissió de 170 milions d’euros ampliable fins als 400 en el moment d’obtenir dorsal sènior.

Fa uns dies, abans de ser titular per davant de Dembélé i Trincao en l’estrena de la Lliga al Camp Nou, va heretar el 22 d’Arturo Vidal, cosa que ja el col·loca a tots els efectes amb fitxa del primer equip. Per tant, la seva llibertat val 400 milions i el club fins i tot pot ampliar el seu contracte fins al 2024 de manera unilateral. Ara bé, a l’entitat saben que aquest privilegi serà insuficient si Ansu segueix progressant a la velocitat que ho està fent. A més, cal tenir en compte que el seu representant ara és Jorge Mendes, un expert en revaloritzar joves jugadors a cop d’anar canviant-los d’equip cada cert temps. L’agent portuguès està força present en els moviments de mercat del Barça: a finals de gener va portar Trincao del Braga i fa uns dies es va endur Semedo al Wolverhampton. Segur que no serà tan ràpid i generós quan li toqui negociar la pròxima millora de Fati, la primera que el davanter signarà sent major d’edat.

Ter Stegen primer

Però abans que això arribi el Barça té previst resoldre la renovació de Marc-André ter Stegen, un tema pendent des de fa mesos i que ha quedat en punt mort per la planificació de la plantilla i la lesió al genoll que mantindrà el porter alemany lluny dels terrenys de joc fins al novembre. Ter Stegen acaba contracte el 30 de juny del 2022 i el seu sou no està equiparat al que tenen els grans porters d’Europa, com Oblak, Courtois o Alisson. De fet, ara mateix cobra bastant menys que Samuel Umtiti, de qui el club vol desfer-se.