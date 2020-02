Ansu Fati, el jugador més jove a marcar dos gols en el mateix partit

“Tot està sent un somni i intento disfrutar-ho”, admetia Ansu Fati al final del partit en què va convertir-se en el jugador més jove de la història de la Lliga en marcar dos gols. Ho va aconseguir amb 17 anys i 94 dies. El jove, nascut a Guinea Bissau, ja s’havia convertit fa uns mesos en el futbolista més jove a marcar a la Lliga de Campions quan va fer el gol del triomf al camp de l’Inter de Milà. I contra el Llevant va caure un nou rècord, el que tenia fins ara Juanmi, actual jugador del Betis, que havia marcat dos gols amb la samarreta del Màlaga quan tenia 17 anys i 115 dies.

“Estic content per haver pogut marcar altra vegada. L’altre dia contra el Leganés vaig fallar una ocasió clara de gol i vaig marxar a casa molt fotut. Vaig estar mirant què podia fer millor i per sort he pogut marcar”, va dir Ansu sobre la jugada del primer gol. “També tenia la possibilitat de picar la pilota per sobre del porter, però he preferit xutar per sota les cames i ha funcionat”, va explicar amb una mitja rialla.

Messi, un amic

Fati no va amagar que bona part del mèrit del primer gol el tenia la gran assistència de Lionel Messi. “El Leo és increïble, sempre dic que li estaré molt agraït per tot el que ha fet per mi”. Ansu Fati ha aconseguit fer-se un lloc al primer equip, i ha tingut minuts a l’espera del retorn d’Ousmane Dembélé, que podria rebre l’alta de cara al pròxim partit, dijous a San Mamés, per jugar els quarts de final de la Copa del Rei.