Arthur Melo: "L'única opció que m'interessa és continuar a Barcelona"

L'agència de representació d'Arthur Melo ha difós aquest dimecres unes declaracions del futbolista del Barça. "Sempre hi ha especulacions, però sincerament la meva idea és molt clara, l'única opció que m'interessa és continuar a Barcelona, estic molt segur i tranquil. Em trobo molt bé aquí i a més agraeixo al club i al cos tècnic la seva confiança. Aquest és un altre motiu més per tenir totalment clar que el meu únic desig és continuar", ha dit.

"El suposat interès de grans clubs sempre és un afalac per a qualsevol i un senyal positiu, però ara només penso en jugar aquí molts anys", ha reconegut el migcampista. "El Barça és on sempre he volgut estar i vull ser blaugrana molt de temps, per sobre de qualsevol altra qüestió. Cada dia em sento més còmode i bé aquí, a l'equip, al club i a la ciutat. També m'encanta tant la gent com la cultura d'aquí i sento molt suport de l'afició", ha recordat.

Arthur té clara quina és la seva prioritat. "Estic concentrat a el 100% en treballar i que tornem a jugar quan sigui possible perquè tinc moltes ganes de seguir creixent aquí i lluitar per més títols de blaugrana", ha dit.