Arthur desitja que Iniesta es quedi al Barça: "És un déu del futbol"

El migcampista brasiler Arthur Melo, actual jugador del Gremio de Porto Alegre i de qui el Barça té un opció de compra que podria activar aquest juliol, s'ha desfet en elogis amb Andrés Iniesta en una entrevista al portal brasiler 'Globo Esporte'. El futbolista ha definit al manxec com un "déu del futbol" i ha desitjat que es quedi al conjunt blaugrana per poder jugar al seu costat la temporada que ve.

"El meu desig és que es quedi perquè un jugador de la qualitat d'Iniesta no es troba a qualsevol lloc. Seria molt feliç si pogués jugar amb ell i crec que l'afició i la directiva del Barça també", ha explicat l'actual futbolista del Gremio. Sobre la condició de relleu del manxec, el brasiler ha destacat que tenen característiques diferents i ha volgut tocar de peus a terra. "Estem parlant dIniesta, un déu del futbol. Jo estic començant ara. He de centrar-me a arribar allà i fer-ho tan bé com es pugui. Ja anirem veient si les coses van bé, si m'adapto bé a l'equip i a la ciutat, pretenc tenir una carrera increïble", ha explicat el futbolista de 21 anys.

D'altra banda, Arthur també ha explicat que ha començat a rebre classes d'espanyol com una forma de "preparar-se" per la seva arribada al Barça i poder entendre "allò que el tècnic digui". Si finalment fitxa pel Barça, el brasiler es trobaria al vestidor blaugrana amb dos compatriotes: Paulinho i Philippe Coutinho. "Vaig veure que Coutinho em va elogiar, li vaig agrair. Vam parlar una mica i el vaig felicitar pel seu caràcter i per la seva professionalitat camp. Bàsicament va ser això", ha explicat el migcampista del Gremio sobre una conversa que ha tingut recentment amb Coutinho.