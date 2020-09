Arturo Vidal, el futbolista incomprès que en poques hores marxarà del Camp Nou

En poques hores Arturo Vidal es desvincularà definitivament del Barça. Després de dues temporades vestint la samarreta blaugrana, el xilè marxarà a Itàlia un cop el Barça i el jugador es posin d’acord en la manera de liquidar el seu contracte. Segons La Gazzetta dello Sport, l’arribada de Vidal a Milà és imminent, ja que el jugador hauria acceptat la proposta feta pel club: marxar amb la carta de llibertat i no cobrar el salari de l’any que li quedava, tot i que inicialment volia cobrar l’any sencer.

Des que Koeman va arribar a la banqueta blaugrana, el xilè ja estava descartat. L’estil de joc que defensa el neerlandès -que vol apostar per jugadors més propers a l’ADN blaugrana- no és el que representa el jugador format al Colo-Colo. Fa unes setmanes, Vidal ja va deixar clar el que pensava: “El Barça ha de canviar la seva manera de pensar. Quan penses que amb el teu ADN pots arribar a guanyar sempre, estàs equivocat. Els altres equips estan millorant en altres aspectes. El futbol en aquests moments és més físic, de més força i velocitat, i la tècnica a vegades passa a un segon pla”, raonava.

5.000 minuts de blaugrana

El xilè ha sigut un jugador incomprès al Barça, perquè parlava un idioma futbolístic diferent. Una manera d’entendre el joc que l’ha portat a rebre crítiques, però també elogis de l’afició culer. Ja el primer any al Barça, on va arribar provinent del Bayern, Vidal va generar polèmiques quan va utilitzar les xarxes per queixar-se quan era suplent amb Valverde.

Al final Arturo Vidal ha disputat 95 partits (4.998 minuts) com a blaugrana i ha aconseguit marcar 11 gols i donar 11 assistències. Tot i això, només ha pogut aixecar dos títols, la Lliga i la Supercopa de la temporada 2018/19. De fet, Vidal va arribar a encadenar vuit anys guanyant la Lliga en tres països diferents, amb la Juve, el Bayern i el Barça. Però aquesta ratxa s’ha trencat aquesta temporada 2019/20. I segueix sense guanyar la Champions, un títol que no ha aixecat mai. Ara el jugador emprendrà un nou camí lluny del Camp Nou i es retrobarà amb Antonio Conte, amb qui ja va treballar a la Juventus i a l’Inter de Milà.