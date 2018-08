Arturo Vidal com a recanvi de Paulinho

En una de les reunions amb la secretaria tècnica del Barça, Ernesto Valverde comentava que si aquest estiu perdia dos jugadors al mig del camp com Iniesta i Paulinho, necessitava que n'arribessin dos d'un perfil similar per ocupar la seva posició. Per al manxec, el club va fer efectiva l'opció de compra amb Arthur Melo, mentre que per al brasiler les mirades apunten cap al xilè Arturo Vidal. Segons avançava RAC1 i podia confirmar l'ARA, el club blaugrana s'ha posat en contacte amb el Bayern Munic per aconseguir els serveis del futbolista xilè de 31 anys i les dues parts han acostat ràpidament posicions. Si es confirmés, seria la quarta incorporació de l'estiu després dels fitxatges ja concretats d'Arthur, Lenglet i Malcom.

Els bavaresos veuen amb bons ulls la seva sortida. De fet, ja estaven en converses amb l'Inter de Milà per vendre'l. Ara és el Barça qui també s'hi ha posat pel mig i és molt probable que els propers dies s'acabi tancant l'operació per uns 20 milions d'euros fixos més variables. Això és menys del seu valor de mercat, però la xifra ha anat a la baixa per la lesió que va patir al genoll i que l'ha deixat quatre mesos inactiu –de fet, encara no ha debutat–, i també perquè acaba contracte l'estiu vinent.

El nom d'Arturo Vidal no era l'únic que estava sobre la taula. Ernesto Valverde no només hi va insistir als despatxos, sinó que també en roda de premsa argumentava que calia un fitxatge del perfil de Paulinho per "aspirar a tot" i per fer "l'equip el màxim de competitiu possible". De fet, va transcendir que a Valverde no li va agradar la sortida de Paulinho, que torna al Guangzhou Evergrande xinès en condició de cedit i amb una opció de compra a final de temporada. Perquè, més enllà de l'estil de joc del Barça, el Txingurri considera necessària l'aportació d'un jugador d'aquest tipus com a comodí per a determinats partits on es demani múscul al mig del camp. A més, en el cas d'Arturo Vidal, va jugar un any a les ordres de Pep Guardiola, fet que pot agilitzar la seva adaptació al Camp Nou.

Això sí, abans de decantar-se per al xilè, el Barça s'havia fixat inicialment en Adrien Rabiot, del París Saint-Germain. Però, en el cas del migcampista francès, la secretaria tècnica blaugrana ha topat amb la negativa del PSG de desprendre's del jugador. Els últims dies també s'havia especulat amb l'arribada d'un altre futbolista francès, Paul Pogba, actualment al Manchester United. Finalment, i si no es torcen les negociacions, l'escollit és Arturo Vidal, a qui es pot comprar per un preu assequible sense hipotecar la tresoreria del Barça, que està al límit a nivell de despeses. En qualsevol cas, l'operació estarà supeditada a la revisió mèdica, clau en un futbolista que porta tant temps inactiu.

Físic, polèmic i amb gol

Nascut a Xile el maig del 1987, Arturo Vidal es va formar a les categories inferiors del Colo-Colo, on l'any 2005 va debutar al primer equip. Dos anys després, coincidint amb la seva entrada a la selecció xilena, va fer el salt a Europa, al Bayer Leverkusen. Allà va jugar quatre temporades, en què va disputar 144 partits i marcar 21 gols abans de fer el salt a la Serie A italiana amb el Juventus. A Torí va estar-s'hi també quatre anys i va jugar 171 partits –un d'ells, la final de la Champions que va perdre contra el Barça– i va marcar 25 gols. El 2015 signa pel Bayern Munic, on coincideix un any amb Guardiola. A la capital bavaresa juga 124 partits i marca 18 gols.

Arturo Vidal destaca per ser un jugador físic al mig del camp i també amb arribada, com ho demostren els 96 gols marcats com a professional i les 69 assistències repartides. Malgrat no ser una torre (1,80 m d'alçada), sí que té múscul i encaixa com a relleu de Paulinho. Ara bé, el migcampista té penjada la llufa de jugador polèmic després d'haver protagonitzat algunes escenes poc professionals, pel que fa a comportament dins el terreny de joc i també fora. A més, no ha tingut continuïtat els dos últims anys perquè ha patit fins a deu lesions que li han fet perdre's 18 partits oficials.

L'arribada d'Arturo Vidal pot accelerar la sortida del central colombià Yerry Mina, perquè també ocupa plaça d'extracomunitari. Mina ja estava a la rampa de sortida i, després del bon paper al Mundial, tenia uns quants pretendents, tant a Anglaterra com a França. Paral·lelament, la secretaria tècnica blaugrana segueix treballant en l'operació sortida per trobar un destí per als jugadors que no entren en els plans de l'entrenador. Sense comptar Arturo Vidal ni Marc Cucurella –que pujarà al primer equip després de la sortida de Digne–, el Barça té 27 jugadors quan només hi ha 25 fitxes disponibles. A més, l'entrenador vol una plantilla curta, de 21 o 22 futbolistes, per no haver de descartar-ne tants i per poder obrir la porta als jugadors del B.