Segons Catalunya Ràdio, Assistència Sanitària serà el nou patrocinador principal de les quatre seccions professionals del Barça i substituirà Lassa. Això sí, no posarà cognom als equips de bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala com fins ara feia la marca de neumàtics turca. L'acord, previst per a cinc temporades, està pendent de l'aprovació de la junta directiva blaugrana i suposarà una reducció dels ingressos generats fins ara.