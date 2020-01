Els reis de Copes, cara a cara als quarts de final

És el gran clàssic de la Copa. I aquest any arriba als quarts de final. La sort va voler ahir que l’Athletic Club i el Barça, els dos clubs que més títols han guanyat de la Copa del Rei (entre els dos acumulen 53, 30 el Barça i 23 l’Athletic), s’enfrontin als quarts de final d’aquesta competició. Serà en l’última eliminatòria a partit únic d’una Copa renovada aquesta temporada per la Federació Espanyola de Futbol, ja que a partir de semifinals ja es tornarà al sistema de doble partit.

I jugaran dijous vinent a San Mamés a les 21 h, ja que de nou la sort va decidir que l’Athletic jugués com a local. Serà una nova final per als de Quique Setién, que no va acabar del tot satisfet després de golejar dijous el Leganés. “M’agrada aquest enfrontament, ho diu tot. Tenia ganes de jugar a San Mamés perquè fins ara havíem jugat tots els partits com a visitants”, va dir Andoni Goikotxea, l’ambaixador de l’Athletic al sorteig i una de les mans innocents. “Molt difícil, però m’agrada. L’Athletic a San Mamés pot guanyar qualsevol equip”, va concloure, deixant clar que el conjunt de Gaizka Garitano plantarà cara.

Tant Barça com Athletic s’han enfrontat en set finals de la Copa i, en total, han jugat 41 partits entre ells. Els números, sobretot els més recents, juguen a favor del Barça, que ha guanyat 23 dels matxs contra els bascos, per les 12 victòries que acumula el seu rival. Això sí, el precedent d’aquesta temporada a la Lliga no somriu al Barça. Llavors entrenat per Ernesto Valverde, el conjunt blaugrana no va sortir ben parat de la seva visita a San Mamés: en la primera jornada els blaugranes van perdre contra l’Athletic, que va sumar els tres punts gràcies a un golàs de xilena d’Aritz Aduriz en els últims compassos del partit.

Per arribar als quarts de final el Barça s’ha desfet de l’Eivissa i del Leganés, mentre que l’Athletic ha tingut rivals de menys envergadura, ja que ha superat el Sestao, l’Elx i el Tenerife.

Els altres aparellaments

Tampoc va tenir gaire sort el Reial Madrid, que jugarà dijous (19 h) contra la Reial Societat, el sisè classificat de la Lliga. Això sí, els blancs disputaran el partit com a locals, al Santiago Bernabéu, on rebran la visita d’un vell conegut, Martin Odegaard. El noruec, cedit pel Madrid a l’equip d’Imanol Alguacil, és l’estrella del conjunt basc i visitarà l’estadi madrileny amb la intenció de reivindicar-se.

Pel que fa a la resta d’aparellaments, el Granada jugarà contra un València que va haver de suar per eliminar la Cultural Lleonesa a vuitens de final (el partit es va decidir als penals), i la revelació d’aquesta Copa del Rei, el Mirandés, jugarà contra el Vila-real després d’haver deixat pel camí el Coruxo, l’Ucam Múrcia, el Celta i el Sevilla (els tres primers partits es van haver de resoldre a la pròrroga, mentre que sorprenentment van aconseguir superar el conjunt andalús per un còmode 3-1). El conjunt de Burgos, l’únic supervivent de Segona Divisió, haurà de superar el Vila-real a Anduva si vol repetir les històriques semifinals a les quals van arribar la temporada 2011-2012.