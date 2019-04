L’Atlètic ataca l’àrbitre malgrat la bogeria de Costa

Gerard Piqué s’emportava un Diego Costa incapaç de controlar-se després d’haver vist la vermella. Un nou episodi polèmic del davanter brasiler que ha estat company de selecció espanyola d’un Piqué que va intentar evitar que la fes més grossa, encara. El tècnic visitant, Simeone, va argumentar que tot era qüestió de dues lletres. “Hi ha una diferència entre tu i mi ”, va dir el tècnic argentí en referència a la frase “Me cago en tu puta madre” que, segons el col·legiat Gil Manzano, és el que li va dir el davanter. Costa, en canvi, va explicar que havia dit “Me cago en mi puta madre”.

L’Atlètic de Madrid, però, va queixar-se per l’actuació arbitral tirant de memòria, i Diego Pablo Simeone va recordar el partit de Champions de l’any 2016 al Camp Nou en què “van expulsar en pocs minuts un senyor com Fernando Torres”. Koke va anar més enllà afirmant: “Sempre que venim al Camp Nou passen coses; les decisions han estat totes al seu favor. No és normal haver vist 7 vermelles en 11 partits contra ells”. Simeone, però, també va admetre que, si havia dit el que deia l’àrbitre, Costa estava ben expulsat. “Ara, en cada jornada veus que molts futbolistes diuen les mateixes paraules i no els expulsen; caldria actuar sempre igual”.

Valverde, per la seva banda, no va voler valorar la vermella de Diego Costa, fugint de les polèmiques. “No tinc ni idea de què ha passat”, es va limitar a dir, elegant, per centrar-se en un triomf que deixa el Barça satisfet. Mentrestant, Simeone, frustrat, disparava contra els àrbitres per no haver de parlar gaire d’una temporada sense grans èxits.