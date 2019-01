L'Audiència Nacional ordena reobrir el cas del trasplantament d'Éric Abidal

La secció 10a de l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir les diligències del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona en relació a la investigació sobre el trasplantament de fetge d'Éric Abidal. Estima, per tant, el recurs presentat pel ministeri fiscal i l'Advocacia de l'Estat contra la interlocutòria d'arxivament dictada pel jutjat i acorda reobrir les actuacions per practicar les diligències sol·licitades.

651x366 El cas del trasplantament d’Abidal s’obrirà de nou / TWITTER El cas del trasplantament d’Abidal s’obrirà de nou / TWITTER

La titular del jutjat d’instrucció número 28 de Barcelona va descartar a l'octubre reobrir la investigació que va arxivar en el seu dia sobre presumptes irregularitats en el trasplantament de fetge del director esportiu del Barça, tal com li sol·licitava la fiscalia. Després de demanar l’opinió a les parts, la jutge va decidir donar per tancada la causa oberta pel trasplantament, sense acordar la nova diligència que la fiscalia li proposava perquè se sotmetés a un examen mèdic el cosí de l’exfutbolista per comprovar si va ser el donant viu del fetge trasplantat. A l’escrit, la magistrada considerava que no hi havia noves proves que justifiquin reobrir la investigació, que ella mateixa va arxivar el mes d’abril i que derivava d’unes converses intervingudes a l’expresident del Barça, Sandro Rosell, en la causa per blanqueig de capitals que instrueix contra ell l’Audiència Nacional, i que apuntaven a una suposada compra il·legal del fetge.