Balaídos per estrenar el 'Tourmalet' de la Lliga

Final rere final. El Barça comença aquest dissabte el seu particular Tourmalet en l'intent de tornar a aixecar el títol de Lliga a l'estadi del Celta (17.00 h, Movistar+ LaLiga). La seva condició de segon classificat, sempre a l'expectativa de l'efectivitat del Reial Madrid, ha convertit el calendari en un tot o res en el tram calent de la temporada: Atlètic de Madrid, Vila-real, Espanyol, Valladolid, Osasuna i Alabès. L'aturada per la pandèmia de coronavirus ha igualat forces i premia els equips de mecanismes més rodats.

"Segueixo convençut que el Madrid punxarà. És molt difícil que, fins i tot el Madrid o nosaltres, guanyem tots els partits d'aquesta recta final. Això és un joc que a vegades ens sorprèn. Ells estan en un bon moment, com nosaltres en moltes coses, però pot passar de tot. Jo confio que en algun moment s'equivoqui. Es poden fer molts números. A mi m'interessa pensar que és molt complicat guanyar tots els partits per com veiem la Lliga. És el que crec que passarà, després ja ho veurem", va comentar Quique Setién, convençut del discurs institucional que cal mantenir viu des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Les circumstàncies extraesportives afecten la pilota i el component emocional d'estar a pocs partits dels exàmens finals. Cada equip guanya prestacions per les emergències: aconseguir plaça europea, mantenir-se en una zona tranquil·la de la taula i la permanència. Diferents realitats i màxima competitivitat. Guanyar és car, també a Balaídos, especialment ara. El Celta és l'equip més en forma de les dues últimes jornades amb un balanç de ple de victòries, 7 gols a favor i cap en contra, per allunyar-se de la zona de descens (a set punts de distància).

Òscar Garcia ha aconseguit que els gallecs creixin des de la solidesa defensiva amb un projecte que ha de destacar (comença a fer-ho) per la pólvora ofensiva amb Santi Mina, Denis Suárez, Iago Aspas, l'encara jugador blaugrana Rafinha i Nolito, signat dies enrere des del Sevilla. La renovació del tècnic sabadellenc fins al 2022 sense la permanència matemàtica defineix el seu bon moment. "Tots els equips voldrien defensar bé acumulant molta gent i atacar bé amb la pilota. El Celta intentarà fer-ho. No sé si en els tres últims partits ha encaixat gols. Això és un senyal que ho està fent bé. En atac té molt de talent. Té jugadors que saben què fer amb la pilota i tenen la inspiració que els fan diferents. Ens poden complicar les coses. Serà un partit en principi difícil. Espero que guanyem amb dificultats", assegurava Setién.

Moment d'entrenadors analítics

L'entrenador ha de fer diana en la radiografia del partit, la gestió dels canvis i l'aposta de l'onze inicial que haurà de tenir canvis per exigències del guió. La sanció de Sergio Busquets i la baixa per lesió de Frenkie De Jong provocarà un mig del camp titular inèdit en aquestes primeres jornades de la Lliga en l'era coronavirus. Arthur Melo apunta a l'equip tot i poder-se fer oficial en les pròximes hores la seva sortida al Juventus, com Arturo Vidal.

Riqui Puig podria ser el tercer jugador que completi la zona de creació. Seria la primera titularitat del blaugrana en el campionat domèstic des de l'arribada de Quique Setién, que sí que va apostar per ell a la Copa del Rei a l'estadi de l'Eivissa. "Podria ser un bon moment per apostar per Riqui Puig com a titular. En aquesta situació tindrà més opcions que altres futbolistes. Abans també les tenia, fins i tot quan hi eren tots. Havíem considerat que no era el moment. Has d'anar analitzant les opcions i prendre decisions en funció de què creus que poden aportar en el partit. El Riqui ha progressat d'una manera important. L'actitud sempre ha sigut excel·lent en el moment de treballar, però hi ha hagut coses que hem hagut de pautar perquè s'acostumi a les necessitats de l'equip", deia el preparador culer sobre el jugador de la Masia.

L'equip necessita fluïdesa per obrir el camp i tenir metres per buscar la porteria rival. Per característiques, Martin Braithwaite i Ansu Fati partirien amb més opcions d'acompanyar Leo Messi a l'atac que Antoine Griezmann, que fiança la seva versió més gris des de la seva arribada al Camp Nou. Setién ha de prendre decisions transcendentals encertades, les altres no s'hi valen. Afinar l'aposta i veure què passa en l'Espanyol - Reial Madrid de diumenge. Malabars al futbol.