L'empleat del Barça André Cury va cobrar 6,6 milions pel traspàs de Neymar al PSG

Segons la cadena SER Catalunya, el Barça li ha pagat 6,6 milions d'euros a un dels seus empleats, el brasiler André Cury, pel traspàs de Neymar Jr. al París Sant Germain. Segons ha pogut saber el programa 'Què t'hi Jugues!', l'ex president del Barça, Sandro Rosell, va signar al 2012 un document on es comprometia a pagar-li a Cury, actual empleat del club i persona de confiança dels Neymar, una comissió del 3% d'una futura venda de Neymar Jr. a un altre club.

L'estiu passat el PSG va fitxar Neymar del Barça la temporada passada pagant els 222 milions d'euros de la clàusula de rescissió del brasiler. Segons explica la SER, tot i que el Barça hauria intentat evitar-ho, finalment s'ha vist obligat a pagar-li a André Cury el 3% dels 222 milions de l'import del traspàs, és a dir, uns 6,6 milions d'euros de comissió. El Barça va voler evitar pagar aquesta quantitat a Cury, que a dia d'avui continua sent empleat del club blaugrana, argumentant que Neymar Jr va maxar en contra de la voluntat del club, però Cury va reclamar el pagament de la comissió pel contracte que havia firmat feia anys amb l'expresident blaugrana Sandro Rosell.

SER Catalunya afirma que "oficialment, el Barça confirma que existeix aquest document firmat per Rosell i Cury al 2012 i que el brasiler ha reclamat el cobrament d'aquesta quantitat, tot i que el club assegura que de moment no se li ha pagat res". Tot i així, l'emissora confirma que està en disposició d'afirmar que "el Barça sí ha pagat aquests diners a André Cury a través de diferents conceptes". Més d'un any després de la marxa del brasiler, el seu comiat del Barça segueix portant cua.