Barça-Celta: Una eliminatòria per a gurmets

En una temporada en què el Camp Nou està patint una davallada en la xifra d’espectadors, l’eliminatòria contra el Celta dels vuitens de final de la Copa podria ser un punt d’inflexió perquè l’estadi recuperi la millor versió a les graderies. Almenys, això és el que voldria l’entrenador del Barça, Ernesto Valverde, que vaticina una eliminatòria “bonica de veure” entre dos rivals “en forma”. Després d’empatar a un en el partit d’anada a Balaídos, el Barça defensa a casa aquest mínim avantatge contra els gallecs (21.30 h, BeIN LaLiga).

Serà la tercera vegada en un mes que els dos conjunts es veuen les cares. A banda del partit d’anada, disputat la setmana passada, van jugar a principis de desembre el partit de Lliga al Camp Nou. Aquella vegada el marcador va ser d’empat a 2, un resultat que classificaria el conjunt gallec per a la següent ronda de la competició. “¿Si l’eliminatòria està al 50%? No ho sé -reflexionava Valverde-. Nosaltres vam marcar allà i està lleugerament, mínimament, a favor nostre. El cas és que està per decidir, però hem de tenir en compte que el Celta sempre ha marcat fora de casa”.

I justament el potencial ofensiu dels gallecs és la principal amenaça de l’onze que entrena Juan Carlos Unzué i que aterra al Camp Nou després d’empatar diumenge contra el Reial Madrid a Balaídos. “Volem dominar el partit. Sabem que el Celta vol la pilota i que no cedeix ni un mil·límetre. L’eliminatòria serà a tot o res. Un equip es quedarà fora. Serà bonic de veure, perquè som dos equips en un bon moment”, sentenciava el tècnic.

El Barça afronta amb prudència però optimisme l’eliminatòria d’una competició que ha guanyat en les tres últimes edicions. De fet, aquesta setmana s’havia obert el debat sobre la importància del torneig i de si valia la pena que l’entrenador apostés per les primeres espases o les reservés per a la Lliga. Valverde, però, va ser clar dient que donava “molta importància” a la Copa. “Potser, pel fet d’haver guanyat les tres últimes edicions, algú pot pensar que té menys importància. Però no ho veig així. Jo, per exemple, encara no l’he guanyada com a entrenador. I quan comenci el partit tothom voldrà passar ronda”.

Per tant, l’entrenador preveu fer servir les principals armes de què disposa, ja que Messi, Suárez i Iniesta, absents a l’anada a Balaídos, van entrar a la convocatòria per al partit d’aquest vespre -en el cas dels sud-americans, acabaven de tornar de les vacances de Nadal i només havien fet dos entrenaments amb el primer equip-. La previsió és que juguin de titulars, en un onze en què Cillessen repetirà sota els pals i en què està previst que torni Sergio Busquets, absent diumenge per sanció.

En el capítol d’absències, destaquen els noms de Gerard Deulofeu, Aleix Vidal i Rafinha, tres futbolistes que estan pendents de sortir del club en aquest mercat d’hivern. L’altre és un clàssic, Arda Turan, que encara no ha debutat aquesta temporada i està pendent de les negociacions amb el Basaksehir turc per fer les maletes aquest mes. Els jugadors del filial Carles Aleñá i José Manuel Arnaiz completen la convocatòria.

L’amenaça del Celta

Després d’empatar contra el Reial Madrid a la Lliga, el Celta viatja a Barcelona amb optimisme i amb els principals efectius, en especial Iago Aspas, la gran estrella de l’equip i la referència atacant, autor de 12 gols en els 19 partits que ha jugat aquesta temporada. Els gallecs tenen el privilegi d’haver pogut eliminar dos dels grans de la Lliga, l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, en les dues últimes edicions del torneig. De fet, l’any passat van estar a un pas de la final, però van caure contra pronòstic contra l’Alabès. En una temporada en què no juguen competició europea, el torneig del KO és, per als gallecs, un dels objectius del curs.

“Ells intentaran tenir el control del joc i dur-nos a prop de la nostra àrea perquè és com se senten més còmodes”, deia Juan Carlos Unzué, tècnic assistent al Barça de Luis Enrique en les tres últimes temporades i primer entrenador del Celta des de l’estiu. “No he jugat gaires vegades contra el Barça al Camp Nou però no crec que una tàctica defensiva durant 90 minuts sigui la millor opció. Als equips que han jugat a defensar-se els he vist patir molt més que als que han volgut prendre-li la pilota al Barça”, remarcava el navarrès, que descartava un marcatge individual a Messi -“D’acord, el marquem a ell. I què fem amb Suárez, Iniesta i companyia?”- i apel·lava al joc d’equip, demanant “un partit de 10” als seus jugadors per superar l’eliminatòria. “A vegades, quan els equips tenen un marcador a favor es relaxen. Esperem que això li passi al Barça”, afegia.