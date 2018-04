El Barça farà la gira de pretemporada a la costa oest dels Estats Units. L'equip disputarà tres partits els dies 28 i 31 de juliol i 4 d'agost, i els rivals se sabran aquest dimarts a la presentació de la International Champions Cup, el torneig que un estiu més disputarà el club blaugrana.

Una gira que no només servirà perquè l'equip es prepari de cara a la competició. Sobretot, ha de servir per obtenir ingressos i fer contactes per aconseguir nous patrocinadors. El viatge s'emmarca en el pla estratègic del club, segons ha confirmat el portaveu, Josep Vives, després de la reunió de la junta directiva. "No ha estat casualitat que s'esculli aquesta destinació", afegia.

La intenció del Barça és aprofitar el viatge per "generar més ingressos econòmics i acostar-se a 'partners' estratègics, que poden acabar sent nous patrocinadors", explica el portaveu, que ha afegit que la implementació al territori nord-americà és "prioritària". Tot i que el club encara no ha volgut donar-ne xifres oficials, es calcula que podria ingressar més de 10 milions directament pels partits als Estats Units.

"Hem lluitat contra el frau"

D'altra banda, Pere Jansà, director de l'àrea social, ha parlat del dispositiu per a la final de Copa, marcat per la polèmica sobre la restricció de la venda d'entrades, que els compradors hauran de recollir directament a Madrid.

Malgrat les crítiques, Jansà assegura que el resultat ha estat "satisfactori" i ha destacat que s'ha "lluitat contra el frau" i per "garantir que cada soci que ho volgués, tingués una entrada". El dispositiu de recollida estarà format per 200 persones.

Sobre la recollida, s'haurà de fer a Madrid, concretament al pavelló número 2 d'Ifema, divendres (de 12 a 20 h) i dissabte (de 9 a 20 h). Jansà ha recordat que les entrades seran nominals. De fet, només es lliuraran al comprador, al qual li posaran també una polsera que actuarà com a mesura de seguretat addicional per entrar al Wanda Metropolitano.

El club s'ha excusat dient que calia "garantir" que no hi havia trampa en les entrades i que no se'n feia "un mal ús" en la revenda, i ha afegit que aquests sistemes de seguretat ja s'estan aplicant a molts estadis d'Europa i que "cada cop seran més habituals", també a casa nostra.