El Barça presenta la segona equipació de la temporada

El Barça i Nike han presentat aquest matí la que serà la seva segona equipació per a la temporada 2020-21. La proposta compta amb el color negre com a protagonista absolut, a més de diferents detalls daurats al coll de la samarreta i les mànigues.

És la tercera vegada a la història que el Barça apostarà pel negre a la seva samarreta. Els dos precedents anteriors són força recents i daten de les últimes temporades: la segona equipació del curs 2011-12 , l'última de Pep Guardiola a la banqueta, i la tercera de la 2013-14, amb Gerardo Martino a la banqueta.

La gran novetat, però, és que el daurat substituirà el groc en els detalls de l’equipació. Tant l’escut del Barça, com el logo de Nike i els patrocinadors seran de color daurat, igual que el dorsal i el nom del jugador, el coll en forma de V i les vores de les mànigues. Els pantalons i les mitges també seran negres, amb les lletres daurades.

Com succeeix en les últimes temporades, el nou disseny ha generat diversitat d’opinions entre els seguidors. Aquesta vegada, el motiu principal és la seva simil·litud amb equipacions anteriors del Reial Madrid, sobretot per la presència del color daurat en lloc del groc. Sense anar més lluny, la segona samarreta d’aquesta temporada dels blancs era blau marí i daurada. Tot i així, hi ha també qui considera que es tracta d’un model vistós i que trenca amb l’estètica habitual dels últims anys, centrada en l’ús del vermell i el groc com a colors representatius de la senyera.

La samarreta s’ha posat aquest divendres a la venda de forma exclusiva a les diferents Barça Store i a la botiga online. A partir del dijous 6 d’agost també estarà disponible a la resta de punts de venda habituals.