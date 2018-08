El Barça tanca la gira als Estats Units amb una derrota davant el Milan (1-0)

El Milan ha derrotat el Barça amb un solitari gol d'André Silva en l'últim minut de partit. El conjunt que entrena Ernesto Valverde tanca la gira pels Estats Units i la seva participació a l'International Champions Cup amb una victòria (als penals) contra el Tottenham i dues derrotes davant el Roma i el Milan.

La posada en escena del Barça ha estat tota una declaració d'intencions, dominant la possessió i asfixiant la sortida de pilota del conjunt italià que pràcticament no aconseguia sortir del seu propi camp. Semedo, molt actiu des del lateral dret, i Malcom, ubicat a la banda esquerra protagonitzaven les jugades d'atac blaugrana ben cuinades en un mig del camp comandat per Arthur, Sergi Roberto i Rafinha. De mica en mica, però, el Milan ha aconseguit trobar Suso, dels més actius dels de Gattuso a la banda esquerra, però que ha topat amb un Miranda seriós i encertat tot i la seva joventut. De fet, el lateral del planter ha estat el protagonista d'una de les millors oportunitats del Barça als primers 45 minuts, amb una centrada al primer pal que ha estat rebutjada per la defensa del conjunt rossonero i ha caigut als peus de Malcom que ha rematat creuat al pal. Abans, Arthur havia posat a prova Donnarumma amb un bon xut des de la frontal.

A la segona meitat, Riqui Puig ha substituït un desaparegut Paco Alcácer (Rafinha ha passat a jugar d'extrem dret i Munir de davanter centre) i la perla del planter ha estat el futbolista més destacat dels de Valverde, que s'ha fet un fart de marejar els italians. Fins i tot, ha tingut l'ocasió més clara del Barça a les portes del final del temps reglamentari, però la seva rematada des de dins de l'àrea ha sortit desviada per poc. Al final, qui s'ha trobat amb el premi del gol, però, ha estat el Milan quan, en l'última ocasió del partit, ja a punt de complir-se els temps d'afegit, André Silva ha finalitzat un contraatac dels italians davant d'un Ter Stegen que contra els rossonero ha disputat els seus primers 45 minuts de la pretemporada. Al segon temps, tot i que Valverde no ha fet un gran reguitzell de canvis, el Barça, malgrat ser superior al Milan, ha baixat el llistó mostrat al primer temps i futbolistes com Semedo i Malcom han anat de més a menys firmant uns segons 45 minuts força desencertats.