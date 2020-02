Barça-Getafe: Tarda de Champions al Camp Nou

Quique Setién i José Bordalás són dos enemics públics del futbol espanyol, protagonistes de declaracions i faltes de respecte per la manera antagònica d’entendre el joc. Però aquesta vegada els tècnics de Barça i Getafe no seran els grans protagonistes del partit d’aquest dissabte al Camp Nou (16 h, Movistar LaLiga). Les mirades es fixaran en Ángel, el davanter dels madrilenys pretès a Barcelona per cobrir la baixa de llarga durada de Dembélé. El futbolista no és un fix a l’onze titular del Geta, però, malgrat això, la secretaria tècnica blaugrana hi ha posat l’ull perquè s’incorpori immediatament. En dependrà que la comissió de la Lliga validi el fitxatge fora de termini i que el Getafe s’avingui a negociar.

Si no ve ningú ens adaptarem, com sempre hem fet Quique Setién Entrenador del Barça

“Primer guanyem el partit i després a veure com ataquem aquest fitxatge”, deien aquesta setmana des dels despatxos nobles del Camp Nou. A la llista hi ha més d’un candidat, però Ángel Rodríguez és, a hores d’ara, el més ben posicionat. Setién no va voler parlar-ne directament. Va mantenir el discurs de prudència respecte a l’arribada d’un atacant per ajudar un equip que, ara com ara, només té dos davanters disponibles a la primera plantilla, Messi i Griezmann –tres, si es compta Ansu Fati, del B. “Espero que sigui possible fer algun fitxatge, però si no ve ningú ens adaptarem, com sempre hem fet”, comentava el càntabre, que es negava a valorar noms propis: “Ja vam quedar que només parlaria dels meus jugadors”.

El Getafe no vol vendre

A Getafe també estan amatents i Bordalás va assegurar que ja havien parlat internament del tema i que el club no facilitaria la sortida d’Ángel, per més que el davanter no sigui, ni de bon tros, un fix a l’onze titular. “Ens ha ajudat molt i ens ajudarà. El meu president (Miguel Ángel Torres) ha dit que no se li obren les portes. Ja veurem què passa quan acabi la Lliga, però ara el necessitem per a les dues competicions, en què ens hi estem jugant moltíssim”. Tema tancat. O, com insinuen des de les altes instàncies del Barça, tancat fins que hagi passat aquest partit de Lliga.

Ángel ens ha ajudat molt i ens ajudarà. El president ja ha dit que no se li obren les portes José Bordalás Entrenador del Getafe

El Getafe arriba al Camp Nou tercer de la Lliga, en posició de Champions i a només set punts dels blaugranes quan ja s’ha jugat més de la meitat de la competició. “És un equip que compromet el rival, que costa de superar i que està en un moment dolç”, elogiava Setién. L’entrenador blaugrana s’atrevia, fins i tot, a dir que si el Getafe era capaç de mantenir aquest nivell de joc “se l’havia de tenir en compte a la Lliga”.

Un Barça que, a més de les baixes ja conegudes en atac, també trontolla al darrere. Encara que al camp del Betis aconseguís minimitzar les arribades locals, va rebre dos gols arran de dues errades defensives. Una circumstància que haurà de lligar de curt Setién, sobretot perquè el Getafe és especialista en les transicions ofensives, curtes i precises. Dels tres centrals, Lenglet està sancionat i tant Piqué com Umtiti han tingut molèsties els últims dies, tot i que ja estan recuperats.

Setién defensa Umtiti

Al club i a l’entorn preocupa el baix estat de forma d’Umtiti, a qui se’l va veure lent i tou a Sevilla, sense capacitat per esprintar i amb por d’encarar el davanter per no sortir-ne mal parat. Setién, malgrat tot, l'ha elogiat, ha dit que n’esperava “molt” d’ell i que “no tenia cap dubte” que tornaria al màxim nivell. “Ja ho està fent”, s’atrevia a dir, referint-se a algunes accions concretes que no ha precisat. Umtiti és en una llista on, a més de Fati, hi ha el central del filial Araujo i el davanter centre del B Rey Manaj, que s'estrenava en una convocatòria. També hi és el porter Neto, que ja ha rebut l'alta mèdica.

Setién, defensor acèrrim del joc d’atac, de la possessió i la combinació. I Bordalás, catedràtic del futbol defensiu, de l’ordre i d’explorar les superioritats. Dos estils antagònics pels quals s’havien enfrontat a la sala de premsa –Setién va arribar a dir que “feia pena” veure jugar els equips del seu col·lega. El Camp Nou dictarà sentència.