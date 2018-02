El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, visita el Mobile World Congres

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha visitat aquest dimecres el Mobile World Congress per assistir a la sessió 'Enhancing the consumer experience' ('Millorant l’experiència del consumidor'). Un dels ponents en aquest acte ha estat William Mannarelli, director de l’àrea patrimonial del Barça, que ha exposat els usos potencials que oferirà la tecnologia mòbil per enriquir l’experiència dels usuaris en el futur Espai Barça.

El responsable de l’àrea patrimonial blaugrana també ha exposat als més de 200 assistents a la ponència quines són les línies mestres de la remodelació arquitectònica que experimentarà el Camp Nou durant els propers anys. Entre altres actes, la comitiva blaugrana encapçalada per Bartomeu s’ha desplaçat fins a l’espai de l’Innovation City, on el Barça, gràcies a la col·laboració establerta des de fa un any amb GSMA, participa en un projecte en l’àmbit del 'big data' i l'internet de les coses.

El @BarcaInnoHub i l’Espai Barça són dos dels projectes del Club que tenen presència en aquesta edició del Mobile World Congress. A través del coneixement i la innovació treballem en nous productes i serveis que puguin beneficiar els nostres esportistes i socis #MWC18 pic.twitter.com/EAIGpdkfTV — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 28 de febrer de 2018

A través de la plataforma tecnològica Barça Innovation Hub, el club ha participat en un audiovisual que presenta iniciatives per mesurar, a través de sensors, la qualitat de l’aire, el flux de persones o l’ús dels espais al Camp Nou, amb l’objectiu d’afavorir la seguretat, reforçar l’oferta de serveis i millorar l’experiència de l’usuari.

Novetats futures en serveis com el Seient Lliure

La comitiva blaugrana també ha estat present en una prova pilot amb tecnologia RCS (una evolució del 4G) que permetria una interactuació més senzilla i directa de l’usuari (els socis), per exemple, en serveis com el Seient Lliure. El president Bartomeu ha pogut provar aquesta nova eina amb què el soci podria alliberar el seu seient i fer-ne el seguiment gràcies a un guiatge automàtic a través d’un xat que estalviaria temps i gestions intermèdies.