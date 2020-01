La primera final de l'era Setién

Dubtes en el debut contra el Granada, victòria in extremis a Eivissa contra un Segona B i una derrota dolorosa a Mestalla. L'estrena de Quique Setién a la banqueta del Barça no ha estat, per ara, un camí de roses. Contractat per revolucionar un vestidor que s'havia quedat estancat, l'equip no només no ha millorat en sensacions, sinó que ha fet un pas enrere en els resultats. Per això, només dues setmanes després de fer-se càrrec de l'equip, el tècnic càntabre disputa aquest dijous la seva primera final. L'equip es juga el pas als quarts de final de la Copa contra el Leganés, en una eliminatòria a partit únic que l'atzar va voler que es disputés al Camp Nou (19 h, DAZN).

El president, Josep Maria Bartomeu, que sovint es deixa veure per la Ciutat Esportiva, s'ha afanyat aquesta setmana a parlar amb Setién per traslladar-li "confiança" de cara al projecte que tot just acaba de començar. "M'ha dit que em prengui temps. El necessito per conèixer i controlar tot el que envolta un club d'aquestes dimensions", reconeixia a la prèvia del partit de Copa. En resum, "tenir més temps sense la pressió dels resultats". Precisament, les dues coses que més es troben a faltar ara mateix al Camp Nou. No hi ha temps perquè l'equip ha entrat en la fase en què es juguen els títols, ni paciència perquè l'entorn comença a pujar-li la mosca al nas per una planificació esportiva que no va cap enlloc.

Lluny de desanimar-se, Setién considera que s'ha de fer més fort que mai amb el seu model de joc. Un esquema que li està sent "més senzill" del que es pensava perquè moltes coses que vol implementar ja es feien. Tot i que, també, cal afegir alguns matisos que els jugadors no coneixien. "Hem fet sis entrenaments i hi ha moltes coses que és impossible veure-les ja al terreny de joc. És un procés normal". Un entrenador que aprofitava la prèvia del partit contra el Leganés per matisar les paraules que va dir a Mestalla, on havia manifestat falta de comunicació i comprensió entre l' staff i els futbolistes. "Ahir [dimarts] vam fer un entrenament espectacular. Aquest matí l'he analitzat i ho he pogut corroborar. Estic encantat de veure la capacitat dels futbolistes d'entendre-ho tot de manera immediata".

No s'esperen gaires canvis a l'onze, en què Ter Stegen jugarà per la lesió de Neto, i en què homes com Lenglet o Vidal poden tornar a la titularitat. En canvi, no hi ha previstes modificacions a la davantera, que la formaran Ansu Fati, Messi i Griezmann. Els tres davanters de referència –sense les baixes dels lesionats Suárez i Dembélé–, a l'espera que pugui arribar un 9 abans que no es tanqui divendres el mercat d'hivern. Una possibilitat que Setién va deixar oberta de bat a bat: "Seria interessant que pogués arribar algun jugador".

Eliminatòria doblement inèdita

El Barça-Leganés serà un partit doblement inèdit. D'entrada, perquè serà el primer cop que catalans i madrilenys es vegin les cares a la Copa. I, també, perquè el Camp Nou mai ha acollit una eliminatòria a partit únic d'aquesta competició. A més, en aquesta ronda del torneig ja entra a escena el VAR. "Sempre tendim a pensar que tot és molt fàcil però només cal recordar que el Leganés ha complicat la vida al Barça els últims anys", apuntava Setién, afegint que el rival té "poc a perdre" en aquest partit. Almenys, en territori blaugrana, els tres precedents de Lliga sempre han caigut del bàndol blaugrana.

El Lega, que viu una segona joventut des que Javier Aguirre és a la banqueta, ha aixecat el vol a la Lliga i es planta a Barcelona després de puntuar (0-0) al camp de l'Atlètic de Madrid. Ara aterren al Camp Nou amb l'única baixa de l'extrem argentí Alexander Szymanowski, i la recuperació del central grec Dimitrios Siovas, que era baixa per lesió. També jugarà d'inici el porter Cuéllar, expulsat al Wanda Metropolitano en una decisió controvertida de l'àrbitre Mateu Lahoz.