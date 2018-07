El Barça arriba a Los Angeles i es prepara per enfrontar-se al Tottenham

El Barça ha arribat aquest divendres a Los Angeles (EUA), on durà a terme un entrenament per preparar el seu primer partit de la pretemporada, contra el Tottenham de Mauricio Pochettino. La sessió es durà a terme a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i servirà per aclimatar l'equip abans de debutar a la International Champions Cup (ICC), una competició que reuneix els millors equips del món en diferents seus.

En la present edició, el Barça, vigent campió, s'enfrontarà la matinada de diumenge (5.05 h) al Tottenham a Pasadena (Califòrnia), el dimecres 1 d'agost de matinada (4.05 h) a la Roma a Dallas (Texas) i el diumenge 5 d'agost (2.05 h) al Milan a Santa Clara (Califòrnia). El partit davant el conjunt anglès es jugarà al Rose Bowl, un estadi amb capacitat per a més de 90.000 espectadors, seu de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

La ciutat de Los Angeles ha rebut l'expedició blaugrana amb honors i ha il·luminat alguns dels seus edificis més emblemàtics, com ara la biblioteca pública, el LA Memorial Coliseum, l'Union Station o el museu Petersen Automotive, amb els colors i l'escut del club blaugrana.