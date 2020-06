Barça i Madrid estableixen les bases de la nova Lliga

La Lliga continua igual. La primera jornada de l’etapa coronavirus ha demostrat que el futbol mantindrà la seva base essencial, com a mínim uns mesos més. No hi haurà una competició paral·lela a la inèrcia del primer tram de temporada. Les golejades del Barça i del Madrid contra l’Eibar (3-1) prometen allargar el pols al capdavant de la classificació general amb un pragmatisme revelador, amb l’Atlètic completament despenjat després de l’empat 1-1 a Bilbao i la Reial Societat relliscant en la visita d'Osasuna (1-1).

Els dos mesos d’aturada pel sistema de confinament obrien una porta a la revolució dels equips treballadors, explotant físic per damunt del toc, condicionat a les setmanes de pretemporada que han fet els equips abans d’encarar el redebut. El talent mana i promet evidenciar els subnivells del circuit estatal. “Ho vam veure a la Bundesliga quan va tornar el futbol europeu. Els jugadors han de tornar a familiaritzar-se amb els moviments col·lectius. Hem vist i veurem errades més típiques de cadets. No podem pretendre que els equips volin després de tres mesos sense tenir partits oficials”, explica a l’ARA un dels grans preparadors que treballa amb futbolistes que surten de la Masia.

El Barça de Quique Setién va signar un 0-4 a Mallorca seriós i poc brillant, aprofitant concessions, com l’etern rival. Uns estrenaven el marcador al segon 65 gràcies a una recuperació al balcó de l’àrea de Frenkie de Jong, mentre que Toni Kroos feia l’1-0 a l’estadi Alfredo Di Stéfano amb una pilota morta en la mateixa posició del camp que enviava a l’escaire. La intensitat encara és limitada. La verticalitat de les contres ha d’estar ben estudiada, per optimitzar els esforços. El mapa de calor tendeix a ser menys ampli. Setién va aconseguir que l’equip estigués més junt per defensar en bloc, jugant més estona a camp rival i doblant pràcticament els mallorquins en possessió, passades i duels guanyats. Va haver de generar 5 ocasions de gol per signar el 0-4.

A Valdebebas, la mateixa radiografia. El gol de Sergio Ramos a la contra recordava la cursa de Jordi Alba de dissabte, com la irregularitat de la fluïdesa combinativa. “Hem de marcar el nivell. Tindrem 10 finals més i les hem de guanyar totes. Ens hem trobat bé. Hem treballat molt durant les últimes setmanes per recuperar l’estat de forma. És normal que no s’hagi fet un partit esplèndid. No podem estar els 90 minuts al nivell de la primera meitat. Potser hem decidit al final no ser tan intensos. Bé, no ens ha quedat més remei”, explicava ahir Sergio Ramos.

Tornar a l’equip

La virtuositat haurà d’arribar amb el temps. No hi ha varetes màgiques. Leo Messi ha sigut un dels millors del cap de setmana amb el fre de mà posat. Gol i dues assistències (un total de 20 i 14 en Lliga, respectivament) des d’un punt que l’allibera de la responsabilitat del tot o res. És un moment de líders. El temps extra que han tingut els clubs ha servit per recuperar grans noms que no havien de tenir l’alta mèdica fins a l’estiu. La tornada de Luis Suárez dibuixa un panorama més optimista al Camp Nou. El Barça havia fet malabars en les últimes jornades preconfinament per mantenir una estructura de tres a la davantera, amb un nouvingut, Martin Braithwaite, i el paper testimonial d’Ansu Fati des de la sortida d’Ernesto Valverde.

La reaparició ahir d’Eden Hazard va anar en la mateixa línia. El belga, que va patir una fissura al peroné distal dret al febrer, va participar en el primer gol del Madrid i va donar l’assistència del segon, lluny de la seva millor versió però demostrant galons: tres un contra un, tres ocasions en els últims metres i un 90% d’efectivitat buscant els companys. Marcos Asensio podria tenir minuts dijous contra el València onze mesos després de trencar-se el lligament creuat anterior del genoll esquerre. Zinedine Zidane va incloure’l en la convocatòria d’ahir, però finalment va decidir apostar per una política de prevenció per no ofegar els jugadors més exigits físicament.

El francès, com Setién dissabte, va fer els cinc canvis que preveu la nova normativa per no forçar massa. “Hem d’adaptar-nos a la possibilitat de fer cinc canvis. És una situació nova. Estic content amb la primera meitat que hem fet. A la segona segurament ens hem relaxat. Ha sigut una suma de diferents coses”, assegurava Zidane, sense amagar les ombres. Queden 30 dies de campionat de Lliga i el ritme de doble partit cada setmana podria carregar-se la llista d’objectius. La Lliga és el primer.