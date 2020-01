El Barça es fa més líder de la Primera Iberdrola a San Mamés (0-3)

Cop damunt la taula del Barça a la Primera Iberdrola. Amb molt d’esforç i un paper rellevant de les suplents, l’equip blaugrana ha derrotat per 0-3 l’Athletic Club i s’ha endut els tres punts de San Mamés davant 32.068 espectadors. Mariona Caldentey ha fet somriure per primer cop les catalanes ben entrat el segon temps i, ja al tram final, Asisat Oshoala ha marcat gos gols per acabar de sentenciar el partit (el primer, de cap després d’una centrada de Kheira Hamraoui i el segon, afusellant dins de l’àrea). La nigeriana i la francesa havien sigut els dos principals retocs des de la banqueta i han tingut un impacte evident en la millora de l’equip quan les coses més es complicaven.

Seguint el patró habitual del Barça i malgrat que l’escenari era imponent, amb les graderies de San Mamés omplint-se de mica en mica, els primers minuts de les blaugranes han sigut molt bons, amb ritme i intenció. Lieke Martens, jugant per la dreta en el rol de l’absent Graham Hansen, ha provat diverses aventures i fins i tot ha provat sort en un revers i un xut que ha marxat desviat. Era el primer avís d’un Barça que, minuts més tard, ha tingut en una rematada d’Aitana Bonmatí la millor ocasió, però el seu remat s’ha estavellat al pal.

Espolsades les primeres angoixes, l’Athletic s’ha anat portant el partit al seu terreny. La idea del conjunt local era defensar amb molta densitat, alternant la reducció d’espais a camp propi amb fases de pressió alta molt intensa. El Barça no estava còmode, sobretot, perquè a la contra, les basques anaven amenaçant de fer mal. La velocitat d’Erika Vázquez, Lucía García i Ane Azkona eren un perill per a les centrals blaugranes, que havien d’estar molt atentes en tot moment. D’una errada de Torrejón en una passada enrere ha nascut una primera gran ocasió per a l’Athletic, però Maite Oroz ha fallat en el seu remat a porteria mig buida. Al cor del primer temps, l’Athletic ha tornat a avisar amb una centrada-xut de Lucía García que ha estat a punt de donar a Erika el primer gol del partit.

Que el primer temps fos tan igualat no ha posat nerviós al Barça, conscient que tindria més 'punch' per anar afegint a la segona meitat. El desgast físic havia castigat l'Athletic, era d'esperar que els espais apareguessin. I el Barça els ha trobat des de la potència física. Primer, en una conducció de Mariona Caldentey que ha acabat amb un xut fregant l'escaire, i després, amb l'entrada d'Oshoala, que ha complicat molt la vida a la defensa local amb carreres i accions cos a cos. L'Athletic ha trobat una rèplica similar en Yulema Corres i Nekane, però el partit ja feia massa baixada.

Amb tot, la victòria d'aquest diumenge consolida encara més el lideratge de les culers, que es desmarquen a 7 punts del segon classificat, i resol amb bona nota un dels desplaçaments més complicats del curs. La jornada ha acabat de ser rodona una hora més tard, quan s'ha confirmat que l'Atlètic de Madrid ha punxat a Vallecas. Les matalasseres s'han deixat dos punts després d'empatar a un contra el Rayo.