El Barça de Setién es juga la Lliga contra un Vila-real pletòric

Tres empats en els últims quatre partits, combinats amb el ple de victòries del Reial Madrid en la represa del futbol, han complicat molt les opcions del Barça a la Lliga. Per revalidar el títol, els blaugranes estan obligats a retallar un mínim de cinc punts de quinze possibles (quatre més l’ average particular). És a dir, d’una banda, demostrar una fiabilitat pràcticament insòlita en tota la temporada, i, de l’altra, esperar almenys dues errades de l’etern rival, que a sobre té un calendari més assequible en les cinc dates que queden. Adjudicar-se la competició en aquesta situació de desavantatge recordaria les tres últimes Lligues del Dream Team, aconseguides in extremis a la jornada 38, i contrastaria amb la superioritat exhibida en els últims anys. Però sobretot seria fruit d’una reacció en un context molt enrarit, amb la directiva amagada i patint per la viabilitat del club, Leo Messi contrariat i aturant les negociacions per renovar el seu contracte i Quique Setién qüestionat i incapaç de transmetre el seu ideari futbolístic a una plantilla curta, envellida i condicionada, en definitiva, per una planificació poc encertada.

En funció de com li vagi avui, el Barça podria acabar d’esgotar les seves opcions de guanyar la Lliga. Els culers no tenen un partit gens fàcil a la Cerámica de Vila-real, on els espera un equip que només ha cedit un empat en les sis jornades que s’han disputat després de l’aturada pel coronavirus. La resta, tot victòries, cosa que col·loca els de Calleja amb opcions reals de lluitar per una plaça a la pròxima Champions (tenen el Sevilla a tres punts de distància). “És dels millors equips després de l’aturada. Està fent molt bé les coses. Tenen molt de talent i jugadors en un gran moment”, va explicar Setién sobre els de la Plana, que sortiran a buscar un altre triomf amb una dupla d’atac formada per Gerard Moreno, en ratxa golejadora, i l’exblaugrana Paco Alcácer. Alerta també a les corredisses de Chukwueze per la banda dreta, a l’esquena de Jordi Alba, i a la batuta sensible d’un Santi Cazorla que abans de la pandèmia estava fent mèrits per jugar l’Eurocopa amb la selecció espanyola.

Després dels empats contra el Celta i l’Atlètic de Madrid, el Barça haurà de revisar-se si vol endur-se de la Cerámica tres punts que allargarien l’emoció en la pugna pel títol. Amb la baixa d’Umtiti, de nou amb problemes al seu tocat genoll esquerre, Setién decidirà, per exemple, si retorna Sergi Roberto al lateral dret en detriment de Semedo, que dimarts va oferir un altre cop una actuació plena d’asteriscos. Al mig del camp, Riqui Puig podria encadenar la seva tercera titularitat seguida per davant de fitxes milionàries com Vidal, Rakitic o Arthur. Però és en atac on el tècnic càntabre té, sens dubte, les patates més calentes de gestionar. Una d’elles respon al nom de Griezmann, suplent en tres dels últims quatre partits i assenyalat amb un canvi al temps de descompte fa pocs dies davant del seu exequip. “És un professional i pot entendre aquesta situació. Li ha passat altres vegades. És un noi extraordinari i molt positiu. Estic segur que podrem comptar-hi al cent per cent quan hagi de tornar al camp”, va vaticinar l’entrenador sobre el davanter francès en sala de premsa, conscient que la remor de fons seguirà si el torna a deixar a la banqueta.

Sense comentaris de Messi

Menys clarivident va mostrar-se Setién amb els dubtes que hi ha amb el futur de Messi. Dijous a la nit, la Cadena SER va informar que l’argentí ha aturat les converses per renovar el seu contracte més enllà del 2021, fart, tal com va confirmar l’ARA, de sentir-se “l’ase de tots els cops” quan la pilota no entra, en un escenari que recorda massa el que va viure el 2014 després de perdre la Lliga amb Tata Martino i abans de marxar al Brasil per jugar el Mundial. La diferència és que ara el jugador té 33 anys, ja enfila el final de la seva carrera i carrega una motxilla força plena de desavinences amb la directiva. Per tot plegat, Setién, que també sap que els seus possibles èxits dependran de tenir Messi de cara, no va gosar mullar-se: “No especularé amb aquest tema. A ell no li he sentit res. Són notícies que ni tan sols ell ha comentat”. L’entrenador sí que va confirmar una trobada recent amb Bartomeu, Grau i Abidal per tractar la seva situació a la banqueta, tot i tenir contracte fins al 2022. “No revelaré les converses que vam tenir aquell dia, però no vaig percebre que aquesta sigui la meva última temporada. No gasto ni un segon en parlar del meu futur. Les crítiques són normals, no és la primera vegada que les visc. Aquest és el circ en què estem. L’accepto, per això soc entrenador. No em desgasto amb el soroll, he d’estar centrat en l’equip”, va argumentar amb to seriós.

L’Athletic transmet esperances

Que Setién torni als somriures de quan va ser presentat dependrà en bona part d’una victòria del seu Barça a Vila-real, però també d’una hipotètica punxada del Reial Madrid contra l’Athletic Club (14 h, Movistar LaLiga). Els de Zinedine Zidane afronten un compromís que seria molt més complicat si les graderies de San Mamés estiguessin obertes al públic. Tot i això, els bascos han tornat bé després de l’aturada (només una derrota, al Camp Nou), són una amenaça perquè encara conserven opcions de jugar competició europea el curs vinent i compten amb els seus principals perills en atac: Muniain, Raúl García i Iñaki Williams. Al Madrid, Zidane ha fet viatjar a Bilbao 23 jugadors, però té les baixes de Varane, Hazard i Nacho per lesió i de James per decisió tècnica. En cas que arribi la setena victòria blanca seguida a la Lliga, el Barça saltarà hores després a la gespa de la Cerámica amb set punts de desavantatge. I si el Madrid falla, els culers tindran una gran ocasió per retallar distància i motivar-se en les quatre jornades restants.