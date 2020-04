Barça Studios fitxa Albert Espinosa per crear una sèrie ambientada en La Masia

Després de Matchday, la sèrie documental que va seguir el dia a dia del primer equip la temporada 2018-19, Barça Studios fa un pas més en la seva estratègia de continguts amb l’impuls del que serà la primera sèrie de ficció de l’ens que centralitza la creació, producció i distribució de tots els continguts audiovisuals del club. L’escriptor i guionista Albert Espinosa, autor de la sèrie Polseres vermelles, serà l’encarregat de crear la història i d'escriure els guions d’aquest nou producte audiovisual que estarà inspirat i ambientat en La Masia, una residència d’esportistes de prestigi internacional i referent en l’àmbit de la formació esportiva i humana que acaba de fer quaranta anys.

La primera temporada de la sèrie constarà de set capítols, que actualment estan en fase d’escriptura de guió. En ple confinament pel covid-19, Espinosa n'està escrivint els primers capítols i definint la bíblia (el document que inclou tota la informació per al desenvolupament de la trama) i els personatges de la sèrie. El seu objectiu no és recrear situacions ni persones reals de La Masia, sinó inspirar-s'hi per crear històries de ficció que siguin autèntiques. El pla de producció preveu que la sèrie es pugui rodar entre finals del 2020 i l’estiu del 2021 en instal·lacions reals, a la mateixa Masia, situada a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, aprofitant el període de vacances escolars dels residents.

Durant els últims mesos, Espinosa ha fet una profunda immersió en el dia a dia de La Masia, convivint amb els esportistes i els professionals que hi treballen, amb l’objectiu de conèixer al detall la seva vida quotidiana, l’ambient que s’hi respira i les històries que s’hi viuen. Espinosa també ha parlat amb responsables de l’esport formatiu del Barça, entrenadors i exresidents de La Masia, que l’han ajudat a completar la vida d’aquests joves esportistes que somien amb arribar a triomfar algun dia al Barça. El resultat serà una sèrie de ficció pensada per al públic jove i també familiar, creïble i autèntica. Un exercici d’imaginació del seu creador en què els protagonistes seran joves esportistes, les persones del seu entorn i les seves relacions humanes.