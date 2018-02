El Barça i Valverde, cansats de la polèmica amb Piqué

Malgrat les amenaces de dilluns de Javier Tebas, la Lliga no va acabar denunciant Gerard Piqué per la manera com va celebrar el gol de l’empat contra l’Espanyol, silenciant el públic de Cornellà-El Prat. Sense denúncia, per tant, el Comitè de Competició, reunit ahir al matí a Las Rozas, no va entrar d’ofici en aquest tema i no hi va haver cap tipus d’expedient ni sanció per al central del Barça. Ni tampoc n’hi haurà, ja que tot i que hi ha un mes de marge perquè es presenti la denúncia, fonts de l’organisme que dirigeix Tebas van assegurar que no se’n presentarà cap contra Piqué pel que va passar en el derbi.

Això sí, la polèmica de diumenge va portar la Lliga a canviar la seva manera d’actuar. “A partir d’ara” es traslladaran al Comitè de Competició totes les “simulacions clares o celebracions de gols ofensives” que es veuen als camps de futbol i no queden “reflectides a l’acta arbitral”, i que “poden generar crispació”. El cas Piqué representa, per tant, un abans i un després que no treu la son a Ernesto Valverde. “La Lliga pot fer el que vulgui pel bé del futbol”. El tècnic del Barça, cansat que la meitat de la roda de premsa prèvia al duel contra el València girés entorn a Piqué, va demanar girar full perquè l’entorn s’està “extralimitant parlant de tot això”. “Ja està bé, ja ha passat, si no no avançarem”, va demanar Valverde.

El que sí que apareix en l’informe que la Lliga va remetre a Competició és una explicació dels fets i la pertinent denúncia pels insults que van proferir alguns aficionats al jugador blaugrana. Al minut 82, “i com a acció reactiva al mode de celebració del gol del Barça”, uns “450 aficionats locals ubicats al Gol Cornellà” i integrants de l’anomenada “Grada Canito” van entonar “de manera coral i coordinada” durant 12 segons el càntic “ Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso i tú eres maricón ”. L’informe remarca que la megafonia va demanar que cessessin els insults, que fins llavors no s’havien sentit. Així doncs, no hi va haver denúncia directa a Piqué i, en canvi, sí pels càntics de l’afició. Precisament, el blanc-i-blau Marc Navarro va assegurar que la celebració no va ser “normal”, i va defensar el seu company Gerard Moreno: “La falta a Piqué no tenia mala intenció”.

D’altra banda, el que sí que segueix el seu curs és la denúncia per les paraules del central, que uns dies abans va reiterar que “l’Espanyol és de Cornellà”, un fet que va portar el club periquito a traslladar el tema a Antiviolència i al jutge únic de la Federació.