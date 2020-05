El Barça accentua el canvi d'estratègia comercial

El Barça canvia d'estratègia comercial i digital i posa en marxa l' e-commerce oficial de la Barça Store del Camp Nou, una plataforma pròpia de comerç electrònic que permetrà als aficionats culers adquirir els diferents productes de marxandatge, a més de les col·leccions exclusives 100% Barça que únicament estan disponibles als punts de venda gestionats directament per l'entitat. Aquest llançament forma part de l'aposta del club per l'expansió del seu negoci minorista.

En una primera fase, la nova botiga online estarà activa a partir d'aquest dimecres, 7 de maig, per tot el territori de l'estat espanyol. Així mateix, està previst ampliar de manera progressiva el seu abast als diferents països de l'Espai Econòmic Europeu, així com el Regne Unit i Suïssa, en els pròxims mesos.

“La posada en marxa de l' e-commerce de la Barça Store del Camp Nou és una de les peces essencials en el nou ecosistema de serveis i projectes digitals que el FC Barcelona està desenvolupant dins la seva estratègia digital. És tracta d'un dels pilars d'aquest ecosistema únic que estem segurs que serà cada cop més important per al club, i en el marc del qual el Barça treballa en una sèrie de projectes que, estem segurs, han arribat per quedar-se i tindran vigència en els pròxims anys, fent-los evolucionar i adaptant-los als diferents contextos de futur", opina Didac Lee, directiu responsable de l'àrea digital del Barça. La nova estratègia es va posar en marxa l'any 2018. "Aquesta nova plataforma ens permet apropar el club als seus fans sense importar on es troben físicament, ja que ara tindran accés a un ampli catàleg de productes 100% Barça. I, alhora, aquest canal de venda directa suposa també un nou canal de contacte amb els nostres fans que ens ajudarà a coneixe'ls millor i saber quins són els seus gustos i preferències”, argumenta Lee.

“El llançament del nou e-commerce oficial de la Barça Store del Camp Nou és una fita molt important per al FC Barcelona, ja que li permet fer un nou pas endavant en el seu objectiu d'expansió i internacionalització del seu negoci de retail, que ja compta amb una xarxa d'establiments físics propis amb sis punts de venda", diu Oriol Tomàs, vicepresident de l'àrea comercial del Barça.