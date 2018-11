El Barça allarga el seu moment dolç (2-5)

El Barça va aconseguir ahir una victòria important contra la Reial Societat en partit de la Lliga Iberdrola (2-5). L’equip blaugrana es va assegurar el triomf en un camp difícil gràcies als gols de Lieke Martens (dos), Toni Duggan (dos) i Aitana Bonmatí. El rival, que va trobar el gol amb Carla Bautista i Nahikari, va quedar desarticulat.

La superioritat visitant a Zubieta va ser contundent. La primera meitat del Barça, que viu un moment dolç, vistós i efectiu, va ser elèctrica, i l’inici, demolidor. La bigolejadora Martens, però, va ser substituïda per unes molèsties físiques.

La segona meitat, que va quedar sentenciada ben aviat amb un gol de Bonmatí, va servir perquè debutés Stefanie van der Gragt. El marcador ja no es va moure en una última mitja hora de joc en què el Barça va gestionar la diferència de tres gols i en què l’equip basc no va tenir forces per arriscar.

L’Espanyol torna a guanyar

Per la seva banda, l’Espanyol va sumar un valuós triomf contra el Madrid CFF (1-0) . El conjunt blanc-i-blau va anar de més a menys, però això no va impedir que les de Joan Bacardit sumessin els tres punts i s’enduguessin al sarró un segon triomf consecutiu a la Lliga després de derrotar el cap de setmana passat el Sevilla. L’únic gol del partit el va marcar Eli del Estal al minut 39.