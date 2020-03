El Barça de bàsquet també accepta la rebaixa salarial

Després del pas endavant dels equips de futbol masculí i femení del Barça, la totalitat de la plantilla del primer equip de bàsquet ha acceptat la rebaixa salarial que afectarà tots els professionals esportius del club. "Jugadors i cos tècnic volen mostrar, d'aquesta manera, el seu compromís amb el club i amb la situació de pandèmia global, a causa del covid-19", ha explicat l'entitat a través d'un comunicat.

Nikola Mirotic i Ante Tomic, capità de l'equip, van ser els primers a explicitar la seva conformitat. "Aquests dies formem part d'un equip molt més gran que el Barça, i per a les persones que guanyem molts diners no és un sacrifici cedir part del sou, en comparació amb la gent que guanya menys i està patint", va explicar a través de les xarxes socials. No tots els jugadors ho van veure clar i alguns han necessitat uns dies per donar el seu vistiplau definitiu.