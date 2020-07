El Barça busca un nou Piqué en Eric García

Estiu del 2017. Després d’anunciar Ernesto Valverde com a nou entrenador en substitució de Luis Enrique, i abans d’haver de refer a correcuita els plans a causa de la milionària marxa de Neymar al París Saint-Germain, el Barça va haver d’acceptar una traumàtica fuga de talents a La Masia. Ni el club ni l’entorn van pair massa bé que Jordi Mboula i Eric García abandonessin el futbol formatiu culer. Tots dos jugadors van decidir fer les maletes perquè no acabaven d’entendre quin projecte hi havia per a ells. Veien com Pep Segura, en aquell moment màxim responsable de l’àrea esportiva, es resistia a renovar-los a l’alça quan, en paral·lel, autoritzava fitxatges de joves semidesconeguts per reforçar el filial. Tampoc albiraven massa futur al primer equip, en què La Masia cada cop tenia una representació més minsa. Per això Mboula, una de les sensacions de la Youth League d’aquell any, va deixar el juvenil per fitxar pel Mònaco, mentre que García, capità del cadet A, va signar un contracte de quatre temporades amb el Manchester City.

Tres anys més tard Mboula segueix al Mònaco, que l’ha hagut de cedit primer al Cercle de Bruges i després a l’Osca per no tenir-lo sense jugar. El granollerí, però, no ha acabat d’encaixar ni a Bèlgica ni a Segona Divisió. En canvi, Eric García sí que ha progressat adequadament a Anglaterra. Amb 19 anys i el físic gairebé format, s’ha guanyat el dret de debutar a les ordres de Pep Guardiola, que l’ha fet servir durant 788 minuts aquesta temporada, amb una participació que ha augmentat considerablement en la represa de la Premier League al mes de juny -sis titularitats en 10 jornades-. “És molt intel·ligent i sap jugar amb 40 metres a l’esquena. No m’estranya que els seus companys al Barça sempre l’escollissin com a capità”, deia el tècnic citizen fa uns dies sobre el central de Martorell. Segons com, podria tenir protagonisme a la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid, fet que confirmaria encara més la seva evolució com a futbolista des que va abandonar La Masia i va renunciar als seus colors per provar sort a un altre país.

Però, com que el futbol és capriciós i els contractes tenen una durada determinada, Eric García haurà de tornar a escollir en les pròximes setmanes entre Manchester i Barcelona. Les seves qualitats, sumades al fet que encara no ha renovat el seu compromís amb el club anglès, alimenten un ferm interès per part de la direcció esportiva blaugrana, que l’any passat ja va intentar rejuvenir la defensa amb Matthijs de Ligt i es va haver d’acabar quedant Jean-Clair Todibo com a alternativa a Gerard Piqué, que ho ha acabat jugant pràcticament tot. Com que l’holandès no marxarà del Juventus i tant Todibo com Umtiti són a la rampa de sortida, el Barça creu que García està preparat per omplir el forat a l’eix i, sobretot, per acabar d’aprendre l’ofici de la mà de Piqué, que d’aquesta manera podria participar en la formació del seu hipotètic relleu. És a dir, posats a projectar, el de la Bonanova emularia el que Carles Puyol va fer amb ell fa 12 anys, quan va tornar al Camp Nou, també des de Manchester, amb les expectatives baixes i els ulls ben oberts. No li va anar gens malament.

El paper de Puyol i De la Peña

A més, el món és tan petit que Eric García gestionarà el seu futur immediat precisament amb l’excapità blaugrana, que li fa de representant juntament amb un altre antic exponent de La Masia, Iván de la Peña. Tots són cares conegudes en una negociació en què el Barça es veu davant d’una oportunitat d’or per recuperar talent perdut a un preu raonable. A l’altra banda, Guardiola i el City intentaran seduir el jugador a cop de talonari i, per la part que li toca al tècnic de Santpedor, amb minuts de qualitat. Però qui acabarà decidint és Eric García, un futbolista que no s’arrufa i que està cridat a ser dels millors centrals d’Europa. Quan el martollerenc es decanti, els clubs s’hauran de posar d’acord en el format d’una operació que fins i tot podria implicar més jugadors, com Nélson Semedo i João Cancelo. Els bescanvis seran habituals en aquest nou futbol.