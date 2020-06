El Barça busca fórmules per equilibrar la comptabilitat

El Barça continua buscant fórmules per equilibrar la seva comptabilitat. El club vol que els jugadors acceptin una segona rebaixa salarial, però de moment la plantilla no hi està d’acord. L’entitat culer aspira a retallar gairebé 10 milions d’euros en aquesta segona reducció. Tal com va avançar el programa Tot Costa (Catalunya Ràdio), els jugadors argumenten que ja van fer un esforç en el seu dia i que, ara que han reprès la seva activitat, no té sentit una segona retallada. A més, no veuen clar que el club blaugrana es plantegi fitxatges multimilionaris.

El Barça ha canviat d’estratègia comercial i busca noves vies d’ingressos per limitar un sotrac econòmic accentuat pel coronavirus. El club, per exemple, va posar en marxa fa uns dies l’ e-commerce oficial de la Barça Store del Camp Nou, una plataforma pròpia de comerç electrònic que permetrà als aficionats culers adquirir els diferents productes de marxandatge, a més de les col·leccions exclusives que únicament estan disponibles als punts de venda gestionats directament per l’entitat. Aquest canvi de rumb forma part de l’aposta del club per l’expansió del seu negoci minorista. Ahir l’entitat va llançar la seva plataforma de continguts digitals (Barça TV+). “El FC Barcelona vol seguir sent un club de referència tant dins com fora del camp i continuar sent l’entitat esportiva líder en la generació d’ingressos. En aquest sentit, la creació d’aquest nou ecosistema de productes digitals obre per a nosaltres una nova via de negoci, que esperem que en els propers anys es converteixi en una de les principals fonts d’ingressos ordinaris del club i ens ajudi a seguir creixent i a seguir sent competitius en un entorn cada cop més sofisticat”, opina Oriol Tomàs, vicepresident de l’àrea comercial.