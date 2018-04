El Barça juga un partit sense cap jugador format a la Masia, 16 anys després

El Barça surt a jugar a Balaídos amb un onze molt especial. No només per les múltiples rotacions que ha fet Ernesto Valverde, sinó perquè no hi cap jugador format a la Masia. Un fet que feia 16 anys que no passava, segons ha recordat LaTDP de Catalunya Ràdio.

L'últim precedent es remunta al 6 d'abril del 2002, en un Athletic Club-Barça, amb Carles Rexach a la banqueta i Joan Gaspart com a president. Aquell dia van jugar Bonano, Reiziger, Christanval, Abelardo, Coco, Cocu, Rochemback, Luis Enrique, Rivaldo, Overmars i Saviola.

A la segona meitat van entrar Xavi, Gabri i Thiago Motta. Aquell dia els blaugrana van guanyar a San Mamés (0-2) amb un doblet de Javier Saviola.