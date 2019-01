260x366 El Barça ja té coll avall que Munir no renovarà / ENRIC FONTCUBERTA / EFE El Barça ja té coll avall que Munir no renovarà / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El davanter format al planter Munir té decidit que no renovarà amb el Barça i, si no és traspassat en aquest mercat d’hivern, podria marxar lliure al juny, quan acaba contracte. Clubs de la lliga espanyola com el Sevilla i el Betis estan interessats en els seus serveis, així com equips d’arreu d’Europa, com el Roma, el West Ham o l’Olympique de Marsella. Munir només ha jugat 392 minuts aquest curs amb el Barça.