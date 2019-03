El Barça compleix contra el Rayo abans de la Champions (3-1)

Al Barça no li ha fet falta exhibir la seva millor versió per derrotar el Rayo Vallecano i seguir com a líder indiscutible de la Lliga, amb set punts més que l'Atlètic de Madrid, que aquest dissabte també ha guanyat el seu partit. Encara que els blaugranes han hagut de remuntar una diana inicial dels madrilenys, s'han acabat imposant amb solvència gràcies als gols de Piqué, Messi i Suárez en front d'un rival notablement inferior però que, gràcies a una defensa rocosa i ben ordenada, ha pogut mantenir el partit obert fins al final.

El duel del Camp Nou arribava després de la doble victòria al Bernabéu contra el Reial Madrid, i només quatre dies abans de rebre l'Olympique de Lió a la tornada dels vuitens de final de la Champions. Una circumstància que ha condicionat l'onze, on Sergi Roberto, Ivan Rakitic i Ousmane Dembélé s'han quedat a la banqueta, i on no hi havia Lenglet, sancionat.

Arturo Vidal ha jugat d'interior dret, ocupant el lloc de Rakitic. El xilè no ha brillat en atac però sí que ha excel·lit en defensa, recuperant una vintena de pilotes, el que més a l'equip, amb diferència. En un duel on feia la sensació que els jugadors es regulaven, buscant el punt just de gasolina que necessitaven per sumar els tres punts sense desgastar-se en excés, Arturo no ha fet concessions.

Potser per aquest motiu, perquè el Barça no ha volgut ser brillant sinó únicament solvent, s'ha vist un partit que ha anat de menys a més. Encallat a l'inici i molt ofensiu al final, quan els madrilenys, en zona de descens, no tenien més remei que bolcar-se a l'atac per obtenir algun punt de Barcelona.

Fins aleshores, el Rayo Vallecano ha sabut neutralitzar l'atac blaugrana amb una defensa de cinc homes i una segona línia de quatre jugadors, ben ajuntats a pocs metres del seu porter. Sense línies de passada clares, l'única opció passava per moure ràpid la pilota. Encara que aquesta vegada, sense alguns dels titulars habituals, i amb jugadors com Coutinho i Arthur que han tingut poca incidència en l'atac, ha faltat precisió en la passada. I sense precisió, difícilment l'esfèrica arribava al destinatari correcte.

Per si fos poc, el Barça ha hagut de remar contra el gol en contra que ha rebut a l'equador de la primera part, després d'una pilota perduda per Vidal i d'una transició impecable del Rayo, acabada amb un xut des de la frontal de Raúl de Tomás, que ha superat Ter Stegen enviant la pilota ajustada al pal.

Reacció al gol visitant

Lluny de posar-se nerviós, el Barça ha seguit fent la seva, insistint i picant pedra. Els blaugranes se sabien superiors i només els faltava trobar el camí del gol. L'únic risc era que l'empat no arribés a temps, però Piqué, en una bona acció d'estratègia després d'una falta lateral, ha aconseguit quedar-se sol a l'àrea i rematar a plaer al fons de la xarxa.

Valverde ha mogut la banqueta al descans i ha fet entrar Dembélé per rellevar un Arthur apàtic que gairebé no ha incidit en el joc. L'electricitat de l'extrem francès ha ajudat a desencallar la defensa del Rayo, que mica en mica començava a tenir vies d'aigua. Això sí, no ha sigut Dembélé sinó Semedo l'artífex del segon gol local, perquè ha provocat un penal de Jordi Amat que no ha fallat Messi.

Ja amb avantatge, el partit s'ha trencat. El Rayo sabia que només podia puntuar al Camp Nou si arriscava, i Michel ha prescindit d'un central per reforçar l'atac visitant. Això ha fet que el BArça passés a tenir més espais, i amb un Semedo molt ofensiu -millor en atac que en tasques defensives-, i amb els canvis de ritme de Dembélé, les arribades a l'àrea de Dimitrevski han sigut constants.

El tercer gol, el de la sentència, ha costat d'arribar, encara que el Camp Nou, a diferència d'altres ocasions, no s'ha posat nerviós, segurament perquè era molt conscient que el Barça tenia totes les de guanyar. El conjunt de Vallecas ha arribat un parell de vegades a l'àrea blaugrana, encara que sense crear perill real. I en un dels contraatacs ha arribat la sentència, amb una ssistència de Rakitic -que ha sortit al tram final- i una rematada a plaer de Suárez. Ja només falten onze jornades i la Lliga és una mica més a prop.