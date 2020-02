El Barça confia fitxar Braithwaite aviat

Ali Dursun, el representant del danès Martin Braithwaite, ja coneix a la perfecció Barcelona. Hi ha vingut molt últimament, ja que representa Frenkie de Jong. Ahir, doncs, se sentia com a casa a l’Hotel Sofia, recinte que s’ha convertit en l’escenari de moltes negociacions del Barça des que les oficines estan en obres, ja que el Sofia pertany a Jordi Mestre, que era fins fa poc el director esportiu del club. Dursun va ser al Sofia parlant amb molta gent abans de conduir fins a la Ciutat Esportiva, on es va trobar amb Éric Abidal i Ramon Planes per negociar el fitxatge de Braithwaite, que es podria convertir ben aviat en el cinquè danès de la història del Barça després de Simonsen, Laudrup, Christiansen i Ekelund. Però 24 hores després de rebre el permís de la Lliga per fitxar un davanter que ocupi la fitxa del lesionat Dembélé, Quique Setién segueix sense el davanter que ha demanat per reforçar l’atac.

Les negociacions no es van tancar ahir dimarts però fonts del club confirmen que es podria arribar a un acord avui. Dursun, en canvi, parlava amb mitjans danesos d’un possible acord dijous, ja que no s’acaba d’arribar a un acord respecte al sou. La durada del contracte seria de dos anys i mig, tot i que Dursun té clar que el seu representat difícilment estaria tot aquest període al Camp Nou. El Barça busca un davanter per jugar a la Lliga aquests mesos, però que no tindria espai a partir de la pròxima temporada. El vicepresident del Leganés i propietari del club, Felipe Moreno, va admetre la trucada de l’equip blaugrana per fitxar l’internacional danès. “Estem molt preocupats i és normal. Després del que ens va passar amb En-Nesyri, si ens passa això amb Braithwaite la veritat és que poder mantenir la categoria se’ns complica cada dia. Jo pensava que la llei no disposava això. Pensava que podien fitxar un jugador a l’atur però no un jugador en actiu. El Barça ens va trucar ahir a la tarda i ens van dir que consideraven aquesta opció però que n’estaven estudiant un parell més. No negociarem res. O paguen la clàusula o es queda al Leganés”, va dir. El Barça va contactar amb el Leganés per educació, ja que si decideix pagar la clàusula de 18 milions no li caldrà cap permís del club madrileny. Com que el Leganés no vol negociar, no queda cap altra opció que aquesta. Al final el Barça gastarà uns 20 milions en aquesta operació, ja que no pot invertir més en una operació que no estava prevista a l’inici de la temporada. La normativa, a més, només permet fitxar jugadors de la Lliga espanyola quan es tracta d’ocupar la baixa d’un lesionat de llarga durada.

Ángel, descartat

Dins del club encara hi ha veus que defensen que no cal fitxar, tot i que Setién i l’àrea esportiva són clars: cal un reforç, perquè la plantilla és molt curta, i millor fitxar un jugador com Braithwaite, que amb 28 anys i amb passat a França i Anglaterra podria ser venut en el futur sense perdre diners. Els últims dies s’han descartat operacions com les de Roger Martí (Llevant), Lucas Pérez (Alabès) i, especialment, la del davanter del Getafe Ángel, que ja ho tenia tot fet per fitxar quan finalment el Barça va descartar l’opció.

El seleccionat, doncs, és Braithwaite. Setién vol reforços, però dins d’un club sense unitat de discurs encara hi ha gent que no vol fitxar-lo.