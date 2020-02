El Barça confirma que farà una segona temporada de 'Matchday'

El Barça ha confirmat que Matchday tindrà una segona temporada. Tot i tenir una estrena polèmica i generar malestar entre alguns jugadors, la sèrie documental que explica el dia a dia del vestidor tirarà endavant. Ho ha confirmat el club durant la presentació de la nova estratègia digital.

" Matchday 2 tira endavant, tindrà un format revolucionari i seguirà centrant-se en el vestidor", ha comentat Jordi Graell, el cap de marca del Barça. La sèrie, doncs, "no pujarà a altres plantes" i mantindrà la seva essència d'explicar les interioritats del vestidor. Així, tancava la porta a les especulacions sobre un possible canvi de focus, que passaven per deixar de banda els jugadors i explicar el dia a dia en altres àmbits com podia ser el directiu.

L'estrena de Matchday va ser polèmica perquè als jugadors no els va agradar que es tragués de context algunes imatges, i en especial la conversa entre Gerard Piqué i el president de Rakuten, en què suposadament desautoritzaven l'autoritat de l'entrenador, aleshores Ernesto Valverde.

A la segona temporada, però, no hi participarà Producciones del Barrio, que va ser la productora que es va encarregar d'editar els continguts del vestidor i donar-los format. Aquesta tasca passarà a ser competència del club, a través de Barça Studios.

El club ha parlat de Matchday durant la presentació de l'aposta digital del club, on precisament continguts com aquest són un dels pilars. Amb la nova estratègia l'entitat pretén arribar de manera més directa a tots els fans que té arreu del món, que es calcula que són uns 400 milions, i aconseguir que puguin consumir continguts digitals. D'aquesta manera, intentaran triplicar la facturació en els pròxims cinc anys, passant dels 100 milions actuals als 300 previstos.