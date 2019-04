'Marca' rectifica i dona el gol a Messi

El diari 'Marca' ha rectificat i, finalment, reconeix que el primer gol que va aconseguir el Barça contra l'Espanyol aquest passat cap de setmana és obra de Leo Messi. El xut de falta de l'argentí, abans d'entrar, va passar pel cap de l'espanyolista Víctor Sánchez, per la qual cosa el diari madrileny va donar l'autoria del gol, en pròpia porteria, al defensa de l'Espanyol. Aquesta decisió va aixecar molta polseguera entre els aficionats blaugrana, principalment perquè Marca és el responsable d'atorgar el premi "Pichichi" i és, també, el representant de la Lliga a l'associació que concedeix la Bota d'Or, l'European Sports Media (ESM).

Per aquest motiu, un comitè intern de Marca, creat per a l'ocasió, s'ha encarregat de revisar detingudament la jugada. "La decisió de tornar a analitzar l'autoria del gol és una cosa excepcional, però no inèdita en la història del Trofeu "Pichichi", que concedeix aquest diari des de l'any 1953. Ja es van revisar, entre d'altres, gols d'Hugo Sánchez, Diego Forlán o Antoine Griezmann", justifiquen des del rotatiu. L'enorme debat generat, diuen, els va obligar a validar les seves decisions amb el màxim rigor possible, d'aquí que hagin rectificat el veredicte inicial. "Entenem que revisar la jugada, aprofitant totes les eines tecnològiques al nostre abast, era un exercici de responsabilitat periodística a què estàvem obligats", diuen.

La pilota anava a porteria

L'argument que ha decantat la balança per adjudicar l'autoria del gol Messi ha sigut que la pilota anava a porteria i que si Víctor Sánchez no hagués tocat la pilota, el gol s'hauria produït igualment: "Sembla clar, tot i que ja és indemostrable, que Diego López no hauria arribat a la pilota", expliquen. "La majoria dels membres del Comitè considera que només en el cas que la pilota no anés a porteria i un defensa desviés la pilota per acabar en gol es podria considerar que és en pròpia porta", apunten finalment. Això també es dona en els casos en què el porter s'estira i toca la pilota, però no pot impedir que acabi entrant a la seva porteria. En aquestes ocasions, mai és gol a pròpia porta del porter, malgrat no hi hagi cap norma que eximeixi al porter d'aquesta circumstància.

31 gols de Leo Messi

Amb aquest gol, doncs, el crac argentí del Barça ja suma un total de 31 gols, consolidant-se al capdavant del Trofeu Pitxitxi de la Lliga i de la classificació de la Bota d'Or, per davant del francès Kylian Mbappé, que porta anotats 27 gols a la Ligue1.