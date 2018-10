El Barça, contra la incomoditat i els fantasmes de jugar a Huelva

Són pocs els punts que el Barça s’ha deixat en les últimes lligues, tant les que ha guanyat com les que no, però les comptades ensopegades han tingut, sovint, el mateix botxí. Un d’ells és l’Sporting de Huelva, rival d’aquest diumenge de les blaugranes (13h, Gol). “És un dels camps complicats de la Lliga. Un camp incòmode, de dimensions molt petites. Ens hem d’adaptar i intentar fer el millor partit possible”, deia el tècnic en la prèvia. Les jugadores en són plenament conscients i Andressa Alves insistia que serà difícil, "pel camp i per com juga" el rival. Per al partit, el Barça té les baixes de Lieke Martens i Steph Van der Gragt, que segueixen recuperant-se, i les absències, per decisió tècnica, de Bussaglia i les joves Candela Andújar, Gemma Font i Clàudia Pina.

"És un dels camps complicats de la Lliga, incòmode i petit. Ens hem d’adaptar" Fran Sánchez Entrenador del Barça

L'Sporting és una mena de fantasma, de rival que s'encalla any rere any. El curs passat, el Barça només va ser capaç de sumar un empat a Huelva (1-1), i després d'anar perdent. Els dos punts perduts van privar l’equip de Fran Sánchez de situar-se líder i aprofitar l’ensopegada que un dia abans havia patit l’Atlètic de Madrid en el derbi madrileny. Era la jornada 23, blaugranes i matalasseres ja s’havien enfrontat i la distància d’un punt ja no es va moure.

3 Ensopegades Dos empats i una derrota és el balanç d'ensurts en les últimes quatre temporades.

Dos anys abans també havia passat el mateix: a principis de novembre, un Barça que aleshores entrenava Xavi Llorens, va empatar inesperadament a Sant Joan Despí contra l'Sporting (1-1). Acostumat a patir només en territori andalús, amb victòries per la mínima i als minuts finals, l'ensurt va deixar tocat el vestidor, que es va veure relegat a la tercera posició de la classificació. La taula la dominaven l'Atlètic de Madrid i l'Athletic, que finalment resistiria per proclamar-se campió. Era el curs 2015/16 i va ser la primera Lliga que ja no va anar a la vitrina del club blaugrana.

La història recent encara té un precedent més, l'any 2014. Era a finals del mes d'abril, el Barça ja era campió de Lliga, però va perdre la seva condició d'imbatut, precisament a Huelva, on l'Sporting el va derrotar per 2-1. Era la penúltima jornada, ja tot estava decidit, però la plantilla culer no va poder presumir de no haver perdut cap partit.

L'Espanyol rep a casa el Granadilla

Després d'una derrota complicada contra el Màlaga, l'Espanyol buscarà tornar a recuperar sensacions a casa (12 h). No ho tindrà fàcil, perquè al davant hi tindrà un dels equips "més durs i més físics" de la categoria, com reconeixia Joan Bacardit en la prèvia. El tècnic, que demanava "valentia" a les seves jugadores, s'enfrontarà a la banqueta a Pier Luigi Cherubino, l'exjugador del Tenerife i que ara està al càrrec del UD Granadilla Tenerife, en substitució de Toni Ayala, que va patir un ictus fa algunes setmanes. És actualment cinquè a la classificació i ve de guanyar 1-0 el Logronyo.

Muchas gracias a toda la familia del @UDGTenerife por la oportunidad de disfrutar de la @LigaIberdrola y poder entrenar a estas jugadoras. Orgulloso d ellas y feliz por debutar con victoria.

Impresionante el partido q disputaron hoy ante un rival complicado. A seguir⚽️⚽️ — Pier Cherubino (@piercherubino) 14 d’octubre de 2018

L'Atlètic de Madrid tanca la jornada

L'últim partit de la jornada enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Madrid CFF (18 h, Gol). Després de la golejada encaixada a Wolfsburg, caldrà veure l'estat anímic de les matalasseres, que són les que actualment lideren la classificació.

D'altra banda, el Llevant visita Zubieta per veure's les cares amb la Reial Societat (12 h). El conjunt granota haurà de viatjar a Barcelona a mitjans de setmana per recuperar el partit ajornat de la jornada 3 pel brot de gastroenteritis. El duel es jugarà dimecres a les 18 h (Gol).