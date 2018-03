Els jugadors del Barça han acabat molt desconcertats amb l'actuació de l'àrbitre Antonio Miguel Mateu Lahoz, que no ha expulsat el porter Leandro Chichizola en una acció clau prèvia al descans i que ha xiulat un penal a favor del Las Palmas. En acabar el partit Gerard Piqué ha saludat irònicament el col·legiat.

El enfado de Gerard Piqué al término del partido. #MovistarPartidazo pic.twitter.com/3Eg2b6TJnM — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 1 de març de 2018

Cap jugador del Barça ha atès la televisió amb drets, Movistar Partidazo, en acabar el partit. "Marxem amb una sensació agredolça perquè deixem de sumar dos punts. Un gol en contra sempre afecta, però hem intentat reaccionar. No és fàcil parlar dels àrbitres, que tenen una feina molt complicada", ha dit Andrés Iniesta a Barça TV. "Les decisions de l'àrbitre de vegades et donen i de vegades et treuen. No he vist la jugada del penal, però ha xiulat unes possibles mans. Això és el que ens ha comentat. Ara ja no podem canviar el resultat", ha opinat.

540x306 Mateu Lahoz, xiulant el penal / REUTERS Mateu Lahoz, xiulant el penal / REUTERS

Mateu Lahoz no fa constar a l'acta cap incidència posterior al partit. "La mà fora de l'àrea era claríssima i no la xiulat. En el penal encara no sabem què ha xiulat, ho estem intentant desxifrar", ha criticat Ernesto Valverde, que ha qualificat el penal "d'invisible". "No acostumo a parlar dels àrbitres. Han existit dues jugades que ell ha interpretat d'una determinada manera", ha contestat Paco Jémez, tècnic del Las Palmas.



"Nosaltres no ens queixem ni ens queixarem. De vegades els àrbitres s'equivoquen i nosaltres tenim la nostra opinió. Nosaltres no hem de pensar en coses rares. Sabem el que ens juguem i diumenge tenim un partit a casa que guanyarem", ha dit Guillermo Amor. "Guanyar sempre és impossible i el calendari és el que és", ha afegit.



"Després de moltes repeticions hem vist que la pilota li toca a la mà", ha dit Nicolás Ortega, vicepresident del Las Palmas.