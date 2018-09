El Barça defineix els dorsals de la temporada

El Barça ha anunciat aquest matí els dorsals de la primera plantilla per a la temporada 2018-19. No hi ha grans novetats, en part perquè l'última dia de mercat de fitxatges no va afectar a la confecció de l'equip. Les quatre incorporacions de l'estiu estrenaran samarreta al Camp Nou: Arthur Melo hereta el 8 d'Andrés Iniesta, Lenglet el 15, Malcom el 14 i Arturo Vidal el 22.

Es confirma també que Coutinho vestirà el 7, Rafinha Alcántara lluirà el 12, com a mínim fins a la propera finestra hivernal, Munir El Haddadi s'ha quedat el 19 i Carles Aleña el 26. El jugador de la Masia tindrà dorsal del primer equip, independentment de si treballa al filial durant unes setmanes per ajustar la seva posada a punt.