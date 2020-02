El Barça ha quedat fora de la Copa per falta de punteria. Pel que fa als punts, l’equip va fer mèrits per classificar-se. Però això no és boxa, sinó futbol. I l’únic que decanta la balança és el gol. Un a zero i cap a casa en un torneig en què no tens dret a la revenja.

Coincideixo amb Setién, amb Bartomeu, amb Busquets, amb Piqué i amb Alba que l’equip va fer un partit d’allò més digne. No es pot fer cap retret a l’actitud dels futbolistes ni al joc col·lectiu. La defensa va ser sòlida i l’atac prou solvent com per generar ocasions clares. Ara bé, cal preguntar-se si això del gol és circumstancial o si hi ha alguna raó de fons. Perquè no és cosa nova que a aquest Barça li costi marcar.

Potser ens sorprèn perquè falla Messi. Però la realitat és que moltes vegades ha de jugar sol contra el món i arriba al xut cansat, sempre amb un defensa al damunt. A Ansu se li demana amb 17 anys que sigui el rei del mambo. I amb Griezmann... Bé, ell no és un nou pur, ja ho sabíem. A més, són tres jugadors que ho han de jugar tot o gairebé tot. Sense pràcticament descans. L’equip no té alternatives en atac, s’ha quedat sense Suárez i ara sap que tampoc comptarà amb Dembélé. Tot plegat quan el mercat està tancat i la directiva, per por de fitxar un segon Boateng, havia preferit no portar ningú.

La derrota arriba en un mal moment per al club a nivell institucional. Han passat massa coses que evidencien el galimaties que hi ha al Barça. Discussions entre el vestidor, la secretaria tècnica i la directiva. I aquest cop no ens poden acusar als periodistes de fer merder, perquè les paraules són seves i són públiques. El problema és que estem tot just al febrer, que s’han escapat dos títols i que, veient el panorama, el futur es veu negre. Vaja, que s’ha de ser molt culer per mirar la Lliga i la Champions amb optimisme. Piqué diu que sí, que es pot. I Bartomeu diu que també. Demanen un acte de fe que no sé si el soci estarà disposat a comprar. Perquè el soci és conservador i resultadista. Fins ara la pilota entrava i això curava tots els mals. També les desavinences. Ara ja no. I sense gol no es va enlloc, ni per Espanya ni per Europa.