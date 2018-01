Tyrese Rice, a punt de deixar el Barça Lassa i jugar a la Xina

Segons ha pogut saber l’ARA, el Barça Lassa ha donat permís a Tyrese Rice per viatjar a la Xina i negociar un nou contracte. Si el base supera la revisió mèdica amb el Shenzhen Leopards, es desvincularà del club blaugrana.

D'aquesta manera, s'acabaria el pas del jugador nord-americà al Barça, i el club passaria a estalviar-se una de les fitxes principals de la plantilla.

Rice s’entrena des de principis de temporada amb l'equip B a la LEB Or. Tot i que el contracte del base no vencia fins a l'estiu, el club català va decidir no comptar amb ell pel seu rendiment insatisfactori i per poca implicació amb l'equip.