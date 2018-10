El Barça enyora l’efectivitat de Suárez

Després de sumar només tres punts dels últims dotze possibles a la Lliga, el Barça busca les causes de la mala ratxa de resultats que l’han apartat del liderat de la competició, aquest cap de setmana. A banda dels problemes defensius, claus per entendre que aquesta temporada hagi rebut ja dotze gols –més d’un per enfrontament–, l’equip també s’ha trobat amb problemes en atac. I aquí les mirades apunten a Luis Suárez. El davanter uruguaià només ha anotat tres gols en els onze primers partits oficials, de manera que iguala la seva pitjor ratxa des que va aterrar al Camp Nou, l’estiu del 2014.

D’entre les raons per justificar aquesta sequera anotadora hi ha les molèsties que pateix al genoll dret, que arrossega de l'últim partit a Wembley i que el duran a fer un tractament específic durant aquesta setmana d’aturada per seleccions. El Barça n’informava a través d’un comunicat, explicant que seria treball de “musculació i prevenció”. De fet, l’uruguaià s’havia de quedar igualment a Barcelona, en aquesta aturada, i no viatjava amb la seva selecció perquè està pendent que neixi el seu tercer fill.

El davanter farà treball específic per recuperar-se de les molèsties al genoll

No és la primera vegada que es mira amb lupa l’actuació de Suárez, un davanter que s’ha caracteritzat per anar de menys a més durant la temporada. Un jugador que, això sí, no només s’ha d’interpretar per la seva efectivitat de cara a porteria, sinó també per la pressió a les defenses rivals i per com atrau jugadors perquè Messi pugui fer alguna de les seves accions fantàstiques. Però, en el fons, Suárez és un davanter i el barem definitiu són els gols. Ha jugat onze partits i ha marcat tres gols, dos contra l’Osca (8-2) i un al camp de la Reial Societat (1-2). D’aquests, només el que va anotar en terreny txuri-urdin ha sigut realment imprescindible per a l’equip.

“Suárez té ansietat en el bon sentit de la paraula. Té una ansietat que volem que tingui perquè d’això s’alimenta. Com més ocasions falli, per a nosaltres és millor, perquè sabem que hi és. No passa inadvertit i això suposa un maldecap per al rival. És una assegurança per al nostre equip”, l’elogiava Valverde la setmana passada, quan es preguntava a l’entrenador per la sequera golejadora del davanter centre titular del Barça.

L’uruguaià és dels futbolistes que han jugat més minuts aquesta temporada. Ha format part de l’onze inicial en deu dels onze partits oficials, enfrontaments en què ha disputat els 90 minuts. I en l’altre, el de Leganés, va entrar a la segona part, al minut 61 –Munir va ser titular, aquell dia–, per mirar de revertir, sense èxit, el marcador en contra a l’estadi de Butarque. En total, aquest curs ha disputat 929 minuts i ha marcat tres gols. Una mitjana de 0,27 dianes per partit, que representa un gol cada 310 minuts, i unes xifres, per tant, que s’allunyen molt del rendiment a què havia acostumat en les altres temporades de blaugrana.

De més a menys

De fet, el curs 2014-15, quan es va estrenar amb la samarreta del Barça, també va tenir la mateixa ratxa que té ara mateix. Aleshores, però, les circumstàncies eren diferents. Primer perquè acabava d’arribar. I, sobretot, perquè arrossegava la sanció de la FIFA de quatre mesos sense jugar per la famosa queixalada a l’italià Chiellini en el Mundial del Brasil. Suárez va reaparèixer a l’octubre amb uns registres discrets. Les xifres, però, van augmentar exponencialment fins al final d’una temporada que va acabar amb el triplet (Lliga, Copa i Champions), enfilant-se fins als 25 gols, una mitjana de 0,58 per partit.

Des de la temporada 15/16 la seva mitjana golejadora ha anat minvant

Sens dubte, la millor temporada de Suárez amb la samarreta blaugrana va ser la següent, quan va marcar 59 gols en 53 partits jugats, una mitjana que superava la diana per partit (1,11), i que significava veure porteria un cop cada 81 minuts disputats.

Amb els anys, Suárez s’ha mantingut com un davanter de referència al Camp Nou, tot i que les seves xifres han anat disminuint temporada rere temporada (0,77 i 0,61). Ara, amb 31 anys, el Barça espera que recuperi l’olfacte, imprescindible per aspirar a tots els títols.