El Barça posa a la venda 1.000 entrades addicionals per a l'entrenament obert al públic

El Barça ha posat a la venda 1.000 entrades addicionals per al tradicional entrenament obert al públic al Miniestadi que es farà el divendres 5 de gener al matí.

Els socis i aficionats les podran adquirir a partir d'aquest dijous 4 al matí, ja sigui a través de les taquilles principals de l'accés 15 o a la web del club, des de les 9.15 h a les 19.30 h.

Els socis, que tenen entrada gratuïta, podran adquirir un màxim de tres invitacions gratuïtes per carnet (un mateix soci podrà anar amb dos carnets). En paral·lel, els socis que necessitin més entrades les podran comprar (un màxim de tres) a un preu de 5 euros cadascuna. En cas que aquesta compra es faci per internet, tindria un cost addicional d'1,75 euros per entrada corresponents a les despeses de gestió (no es carregarien en les invitacions).

Per als aficionats, una mateixa persona pot comprar un màxim de sis entrades per a l'entrenament. El preu és també de 5 euros, amb el recàrrec de d’1,75 euros per entrada en concepte de despeses de gestió.

L'entrenament obert al públic serà a les 11.30 h al Miniestadi, com s'havia fet tradicionalment. En acabar, els jugadors del primer equip i membres de l''staff' es desplaçaran a diferents centres hospitalaris per desitjar bons Reis d’Orient als nens malalts.

Els centres visitats seran: Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d’Hebron, Hospital de Sant Pau, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital de Barcelona, Hospital de Nens de Barcelona, Cottolengo Padre Alegre i Casa Ronald McDonald.