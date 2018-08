El Barça estrenarà el distintiu de campió de Lliga

Tal com va avançar l'ARA, els jugadors del Barça lluiran aquest any el símbol de campions de la Lliga 2017/18 a la samarreta. És una iniciativa nova, que arrenca a partir d'aquesta temporada. El distintiu, que forma part de la nova identitat corporativa de La Liga, estarà situat a la màniga dreta de la samarreta, just a sobre del logo de la competició estatal, i té un diàmetre de 3,5 cm. Al seu interior hi apareix inscrit '17/18' amb referència al trofeu domèstic dels blaugranes.

D’aquesta manera, la Lliga espanyola copiarà el mateix sistema que ja hi ha a la majoria de lligues europees, sobretot les de més ressò. Passa, per exemple, a la Premier League anglesa, a la Budesliga alemanya o a la League 1 francesa. En aquests casos hi ha el logotip de la competició i la inscripció que els acredita com a guanyadros de la temporada anterior. En canvi, a la Serie A italiana, el vigent campió –en aquest cas, el Juventus–, porta l’scudetto, un pegat amb la bandera italiana. A la Lliga espanyola no serà un pegat amb la bandera d’Espanya, sinó una inscripció que s’imprimirà directament sobre la samarreta.