El Barça femení torna a San Mamés, on va guanyar una Lliga el 2013

El Barça femení encetarà un 2020 que es presenta il·lusionant amb una visita al nou San Mamès (12 h), en un duel corresponent a la 15a jornada de la Primera Iberdrola. El conjunt de Lluís Cortés buscarà mantenir la renda de cinc punts que té respecte a l’Atlètic de Madrid (que a les 13 h visita el Rayo) al capdavant de la classificació.

A la casa gran de l’Athletic Club, una entitat que, com la blaugrana, cuida i promou el futbol femení, el Barça hi reviurà sensacions amb un passat dolç. Les blaugranes es van proclamar campiones de lliga a l’antic San Mamés l’any 2013, en un campionat que es va decidir en l’última jornada. Al Barça només li servia el triomf per guanyar el títol i, davant 26.000 espectadors, va guanyar 1-2 i l’equip que llavors dirigia Xavi Llorenç va aixecar la segona Lliga de les quatre que guanyaria de manera consecutiva entre el 2011 i el 2015.

Melanie Serrano, amb un gol de falta, va obrir la llauna ben aviat. L’Athletic, també a pilota aturada, va empatar a les portes del descans mitjançant Eli Ibarra. El partit va estar empatat fins que, a falta de 20 minuts per al final, Kenti Robles va fer el segon gol del Barça, que va fer esclatar l’alegria blaugrana. “Tenim el privilegi de jugar en un gran estadi i sortirem a disfrutar. Per a mi és molt bonic i especial tornar a San Mamés, que segur que s’omplirà. Hi haurà un gran ambient”, ha valorat Serrano.

Per al partit d’avui, Cortés no podrà comptar amb Caroline Graham Hansen, amb una lesió al peu, però recupera Leila Ouahabi.