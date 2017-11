El Barça femení s'endú per golejada el fals clàssic (7-0)

Vesteix de blanc i juga amb el nom de Madrid. Però ni és el Reial Madrid ni, de moment, pretén fusionar-se amb l'entitat de Florentino Pérez. El club fundat per Alfredo Ulloa l'any 2010 com a Madrid Club de Futbol Femení s'estrena aquesta temporada a la Lliga Iberdrola i ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper inaugurava, també, els duels contra el Barça. Hi havia ganes de trobar-hi rivalitats, però amb prou feines n'hi podia haver entre Jade i Ruth García, o entre Saray García i Marta Torrejón. Eren picabaralles pròpies del joc i residus d'altres etapes, i en altres clubs.

No era un clàssic per obvietats d'escut i d'història –abans l'haurien de reclamar clubs amb més bagatge com el Llevant, l'Espanyol i l'Athletic, o ja en l'era moderna i si es vol buscar un enfrontament entre catalanes, els clàssics serien els recents Barça-Atlètic de Madrid o els Espanyol-Rayo de fa set o vuit temporades–, però, per si quedava cap dubte, Lieke Martens es va encarregar de recordar que tampoc esportivament hi hauria gaire emoció. Al minut 4, el Barça va encetar una golejada que acabaria amb 7-0. L'holandesa va rematar des del segon pal una centrada de Bárbara Latorre. La jugada es va repetir, invertint-ne l'ordre, entre la millor jugadora del món i l'aragonesa, que posaven el 2-0 al minut 15.

El partit només reclamava la versió a mig gas de les blaugranes i, abans del descans, Andonova feia el tercer en una altra acció de desequilibri exterior de les catalanes. El Madrid amb prou feines va passar del mig del camp amb alguna recuperació, més per errors locals que per insistència. A la represa, però, l'equip de Jesús Núñez va apujar l'agressivitat per mirar de entrar en la batalla. De tenir-hi alguna cosa a dir. El tècnic va fer un doble canvi i va reconfigurar l'esquema amb un 5-3-2 per protegir-se més bé per fora. Els duels de Martens i Latorre estaven sent una agonia per a les blanques i calia afegir-hi una peça per anar a les ajudes.

L'espurna de Latorre

La millora visitant va donar uns primers minuts d'igualtat, però ni Jade ni Laura del Río van posar en problemes Paños. Tot i així, el Barça va haver de fer entrar Alexia Putellas i Aitana Bonmatí per recuperar el control i tornar a manar en la dinàmica del xoc, que s'acostava perillosament a un context de contraatacs. Bárbara Latorre va tornar a activar-se i, des de la dreta, el Barça va tornar a trobar profunditat i opcions de trepitjar l'àrea. L'aragonesa, que no entén de relaxacions sigui quin sigui el partit i vagi com vagi la cosa, va fer el 4-0 en recollir un refús després d'un xut de Vicky Losada que Ulloa va deixar viu i, minuts més tard, va regalar a Toni Duggan el cinquè. Inconformista, encara va tenir marge per ampliar la seva col·lecció de gols particular, aprofitant-se d'una errada d'Ale López en la cessió enrere i, a cinc minuts del final, corrent a l'espai per fer el definitiu 7-0. Amb aquest triomf, el Barça es manté com a líder i respon a la victòria d'ahir de l'Atlètic.