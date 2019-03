Golejada per encarrilar el pas a semifinals

Dos gols de Toni Duggan i un de Mariona Caldentey ha servit perquè el Barça golegés l'LSK Kvinner i hagi fet un pas de gegant per classificar-se per a les semifinals de la Champions femenina. Gràcies a una primera part per emmarcar i a uns segons 45 minuts molt seriosos, el conjunt blaugrana ha deixat gairebé resolta l'eliminatòria de quarts, que ara haurà de certificar dimecres vinent a Noruega.

El Barça partia com a favorit, no només per a l'eliminatòria sinó també per deixar-la encarrilada a l'anada. Ara bé, feia falta traslladar aquesta superioritat teòrica a la gespa. La gran incògnita del partit era saber com reaccionarien els dos equips, que afrontaven els quarts de final en situacions radicalment oposades. L'LSK arribava al Mini sense ritme de competició perquè a Noruega encara no ha començat la temporada, però amb l'avantatge d'estar sis setmanes preparant el partit. El Barça, en canvi, més rodat físicament, però també amb més desgast, immers en el tram decisiu del curs. La balança s'ha decantat ràpidament per a les blaugranes, que han aconseguit engabiar les rivals des del primer minut de partit. Lluny de cansar-les, la victòria al Wanda de diumenge passat ha sigut una dosi de vitamines per a un equip que es creu capaç de derrotar qualsevol rival.

No han hagut de passar ni cinc minuts perquè Toni Duggan hagi obert el marcador amb una bona rematada creuada. La jugadora de Liverpool ha tornat a veure porteria a l'equador del primer temps, rematant magistralment una centrada de Martens. El partit s'havia convertit en un monòleg de les blaugranes, interromput únicament quan l'LSK podia sortir amb velocitat. Accions puntuals, les de les visitants, que sempre han resolt amb clarividència les locals, ben posicionades, atentes a la transició i a la pressió després de perdre la pilota. L'equip noruec tan sols ha arribat una vegada a l'àrea, en una acció que ha acabat en córner, l'únic al seu favor abans del descans.

El partit s'ha jugat prop de l'àrea noruega i, en una d'aquestes centrades, Haavi ha tocat la pilota amb el braç. Mariona Caldentey, des dels onze metres, ha arrodonit una primera meitat per emmarcar que s'ha acabat 3 a 0 i que hauria pogut acabar amb un marcador encara més ampli per a l'equip que entrena Lluís Cortés. El tècnic sabia que el resultat era or i el gran objectiu de la represa ha sigut mantenir la porteria a zero. I que la millor manera d'aconseguir-ho era calcant el plantejament de la primera part. Ara bé, l'escenari havia canviat, perquè les visitants estaven obligades a fer un pas endavant per buscar un gol que els donés esperança de cara a l'eliminatòria. Una diana que ha estat a punt d'arribar al quart d'hora de la represa, però el cop de cap d'Ina Gausdal l'ha rebutjat Sandra Paños en una magnífica acció de reflexos.

Deu minuts crítics

L'ordre i la constància de la primera part s'havia esfumat. Han sigut deu minuts crítics que les blaugranes han sabut aguantar i contrarestar amb dues ocasions claríssimes, d'Alexia i Mariona, que ha salvat Cecile Fiskerstrand, la portera internacional de Noruega. Dues accions reactives que han servit perquè l'LSK reculés uns metres i el domini hagi tornat a ser de les jugadores locals. D'aquí fins al final, ja no no han fet més concessions.

El partit ha sigut intens i dur físicament, amb accions al límit, especialment de l'LSK, fruit de la impotència pel resultat advers. Als últims minuts, amb el partit sota control, Lluís Cortés ha mogut la banqueta per fer entrar Aitana Bonmatí, Andressa Alves i Natasha Andonova en el lloc de Duggan, Kheira Hamraoui i Lieke Martens. Uns canvis que han refrescat l'equip per garantir una golejada que és or pur, i que encara hauria pogut ampliar-se amb un llançament de falta directa que ha picat precisament Andonova. Tres gols a favor i cap en contra. Un avantatge que han de fer valer les blaugranes d'aquí set dies a la ciutat noruega de Lillestrom.