El Barça sorprèn amb un nou finançament

La tresoreria blaugrana va trobar l’estiu passat una nova fórmula per aconseguir liquiditat que mai abans havia utilitzat cap club europeu. Segons va avançar el diari 'El País' , el club va tancar dos préstecs per un total de 140 milions amb dues asseguradores dels Estats Units: Barings ha deixat 50 milions al club català i Pricoa Capital Group (que pertany al gegant assegurador nord-americà Prudential), 90 milions més. Tot plegat, amb unes condicions molt favorables per a l’entitat blaugrana, perquè no ha hagut de presentar garanties per si no es compleixen els compromisos de pagament i no haurà de retornar aquests diners fins d’aquí cinc anys i amb un interès anual d’un 1,8%. Un tipus d’acord poc habitual en el món empresarial, a causa de la no exigència de garanties i també pel tipus d’interès baix, tenint en compte que els diners no s’han de tornar fins d’aquí cinc anys.

El professor de la IESE Business School i membre del consell d’administració de diverses multinacionals i empreses, Jaume Llopis, ressalta a l’ARA dues possibles lectures que ajudarien a entendre aquesta nova forma d’endeutament utilitzada pel Barça. “Per una banda, el Barça segurament no té la barra lliure que té el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, per demanar crèdits a les grans entitats bancàries espanyoles -apunta Llopis-, i, per l’altra, com que el club té un sostre d’endeutament -limitat al 10% del pressupost-, en lloc de demanar un mateix préstec n’han demanat dos a dues entitats diferents”, explica Llopis. De fet, el diari 'El País' indica en les seves informacions que el Barça volia signar un préstec de 130 milions amb Pricoa Capital Group, però no va poder per la limitació estatutària del 10% del pressupost de l’entitat. És un apartat que la junta ha volgut modificar però que l’assemblea de compromissaris va tombar.

Llopis també aconsella que s’hauria de reclamar al club “transparència” per poder saber-ne “la lletra petita”, és a dir, les clàusules d’aquest nou finançament del Barça. En la mateixa línia es va expressar el precandidat a la presidència del club, Víctor Font, ahir a Twitter: “Volem demanar a la junta directiva màxima transparència en tots els aspectes que tenen impacte en la situació econòmica del club (deute total, inversions, compromisos, condicions...)”. Font també va destacar que “el model econòmic actual del Barça no genera suficients recursos per fer front a totes les necessitats”.

Per la seva banda, el Barça, que destina la major part dels seus ingressos a la massa salarial, afirma que amb aquests nous préstecs disposa ara de 140 milions per guanyar “confort en la gestió econòmica i la capacitat d’abordar amb velocitat operacions si hi ha puntes de tensió de tresoreria”. Des del Barça també es nega que aquests nous préstecs hagin de servir, de moment, per finançar l’Espai Barça. L’entitat blaugrana explica les condicions de préstec favorables perquè suposa “poc risc” prestar diners al Barça, ja que el “Barça és el club esportiu que més factura del món”, fa “sis anys seguits que genera beneficis” i “té garanties estatutàries que controlen la gestió”. També expliquen que han de ser “imaginatius” en la recerca de finançament i que han utilitzat aquesta via perquè la banca tradicional els exigeix devolucions a més curt termini i amb unes condicions menys favorables.

Amb tot, el que faci el Barça amb aquests diners quedarà registrat en la memòria anual del club. També hi ha un altre factor a tenir en compte: quan s’hagi de tornar aquest préstec (d’aquí cinc anys) hi haurà una altra junta directiva.