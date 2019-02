El Barça tanca la jornada sense ensurts contra el Funda (3-1)

Al migdia l'Atlètic de Madrid havia fet els deures contra el Tenerife Granadilla. La victòria per 1-2 de les matalasseres deixava el Barça, una jornada més, sense marge d'error en la lluita pel títol a la Lliga Iberdrola, i les blaugranes han tornat a respondre a la pressió. Per 3-1, l'equip de Lluís Cortés ha resolt la visita del Fundación Albacete per mantenir-se a tres punts del lideratge de la classificació.

Ha costat que el partit s'encarrilés. Mariona Caldentey ha avançat les blaugranes ben entrada la segona meitat. Les coses s'haurien pogut complicar quan Alba Redondo, la màxima golejadora manxega, ha empatat al minut 57, però de seguida ha tornat a agafar el comandament del marcador l'equip català. Marta Torrejón ha rematat una centrada de Lieke Martens per fer el 2-1 uns minuts després de la igualada visitant i, novament Torrejón, ha vist porteria per tranquil·litzar l'afició culer.

La setmana que ve el Barça s'haurà d'enfrontar al Rayo Vallecano en territori madrileny.