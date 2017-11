El Barça es juga a Mestalla una nansa de la Lliga

Primer contra segon. O, més ben dit, segon contra primer. El València rep a Mestalla el Barça (20.45 h, Movistar Partidazo) en un duel entre dos equips invictes que pot marcar de manera gairebé decisiva el futur de la Lliga. Un triomf local ajustaria les coses, però un empat i, sobretot, una victòria blaugrana catapultaria els culers al capdavant de la classificació. “Però passi el que passi, encara quedarà molta Lliga”, assegurava el tècnic Ernesto Valverde, sempre prudent a la sala de premsa.

Amb Messi renovat i descansat -només va jugar 35 minuts contra la Juve-, totes les mirades en l’onze titular estan posades en la defensa, on no hi seran ni el lesionat Mascherano ni el sancionat Piqué. Si no hi ha cap sorpresa, Vermaelen serà la parella d’Umtiti a l’eix defensiu. El cas és que Vermaelen, estigmatitzat per les múltiples lesions, tan sols havia disputat 90 minuts aquesta temporada, en el partit de Copa a Múrcia. A la prèvia, Valverde va donar a entendre que el belga seria titular, tot i que el tècnic va preferir guardar-se un roc a la faixa i convocar el central del filial David Costas. Valverde espera un partit “intens i fort” i demanava “prudència” contra un rival que, segons el seu parer, “té el millor contraatac de la Lliga”.

I el rival és el València, un equip que està fent un començament de Lliga impecable després d’alguns anys d’ostracisme: no ha perdut cap partit i és a quatre punts del líder. Amb el davanter Simone Zaza recuperat, i apuntant a titular, el tècnic Marcelino García Toral espera poder guanyar per primera vegada el Barça, cosa que no ha aconseguit encara com a entrenador. “No em trauria una espineta, sinó una espina grossa”.